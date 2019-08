Le Palika se réunira ce samedi à Nakéty

Le Palika se réunira ce samedi 10 août en assemblée générale à la tribu de Nakéty, au sein de la maison du conseil de l’aire à partir de 8 h 30. Y sont attendus, les délégués responsables des sections de base et des comités régionaux, les militants, les élus, le Conseil national des jeunes du Palika.

L’ordre du jour portera sur la situation politique et institutionnelle consécutive à la mise en place des nouvelles assemblées de province, du Congrès et du gouvernement. Les axes proposés par le Palika et par l’Uni en matière de politiques publiques seront aussi évoqués. Autre point, la convention du FLNKS du 31 août à Kaimolo, à Dumbéa. Le Comité des signataires de septembre prochain, l’organisation du prochain référendum en novembre 2020 et la promotion du projet d’indépendance seront aussi au coeur des échanges.