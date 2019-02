Avec 43 jours d’alizés et de courants d’Est continus, le Caillou vient de connaître le plus long épisode de vent fort de son histoire récente. La série, qui ravit certains sportifs, devrait continuer jusqu’à ce week-end. Après quoi beaucoup, chez les agriculteurs ou chez les pêcheurs, espèrent un retour à une météo plus de saison.