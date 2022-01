Le Rocher se met au pastis

La crêperie du Rocher n'est plus. Mais son équipe et ses recettes, elles, perdurent. Tout le monde a déménagé au restaurant le Pastaga, sur les Baies, désormais nommé : Crêperie Le Pastaga. Marceline Wadriako, cheffe cuisinière, a emmené ses Billig et sa rozell. Et son savoir-faire tant apprécié ! La vue n'est pas trop mal non plus.