Le Salon de l’étudiant ouvre ses portes demain et samedi

Le Salon de l’étudiant fête son 20e anniversaire ce week-end à l’Université de Nouvelle-Calédonie. Demain, vendredi 2, et le samedi 3 août de 9 à 17 heures, les lycéens et les étudiants sont invités à faire un tour des 75 stands répartis en cinq villages : orientation, formation, mobilité et international, vie étudiante et associations, installés pour l’occasion. Des mini-conférences de 20 minutes permettront aussi d’aborder différents sujets autour de la vie étudiante et des métiers. Ce traditionnel rendez-vous attire chaque année plus de 10 000 jeunes et parents.

Photo Archives LNC