L’équipe volante du Samu, le Smur (Service mobile d’urgence et de réanimation) réalise près de 2 000 sorties par an. Tous les jours, des médecins, des infirmiers et des ambulanciers se relayent, testent le matériel et se tiennent prêts à tout moment à partir en intervention sur le feu vert du Samu. Reportage.