Le tabagisme passif, un danger à tous les âges

7 000 substances chimiques

La fumée secondaire est composée de la fumée qui s’échappe directement d’une cigarette, d’un cigare, d’un cigarillo ou d’une pipe et de la fumée qui est expirée dans l’air par un fumeur. Cette fumée contient plus de 7 000 substances chimiques, dont au moins 69 sont connues pour leur effet cancérogène.

Une femme enceinte sur deux exposée

Une femme enceinte sur deux est exposée au tabac, ce qui peut avoir pour conséquence une fausse couche, une grossesse extra-utérine, mais aussi provoquer des malformations congénitales, des bébés qui naissent avec un faible poids et sujets à des maladies respiratoires. Etre exposé aux fumées secondaires maximise le risque de mort subite du nourrisson.

Cancers de l’enfant

Chez les enfants, l’exposition régulière à la fumée secondaire entraîne davantage de maladies respiratoires, d’otites, peut aussi causer des difficultés d’apprentissage et des problèmes comportementaux, comme l’hyperactivité, le tout pouvant avoir des répercussions sur le niveau scolaire. Cette exposition pourrait aussi augmenter le risque de survenue de certains cancers dans l’enfance, comme des tumeurs au cerveau ou un lymphome et d’infections cardiovasculaires à l’âge adulte.

Risque chez l’adulte

Dans le détail, un adulte régulièrement exposé à la fumée a 27 % de risque de plus d’avoir une crise cardiaque, 25 % de risque en plus de cancer du poumon si son conjoint fume, 2 fois plus de risque de cancer des sinus ou de la face, et deux fois plus de risque d’accident vasculaire cérébral.

Et le cannabis ?

La fumée produite par la combustion du cannabis contient, comme celle du tabac, plusieurs produits néfastes pour la santé, dont certains cancérigènes. Des études démontrent qu’il est possible de détecter du THC, l’ingrédient actif de l’herbe, chez des individus exposés à la fumée du cannabis. Dans des lieux fermés où la fumée était concentrée, des personnes ont même ressenti des effets psychologiques.

Et la cigarette électronique ?

Les effets sur la santé de l’exposition à la vapeur secondaire des cigarettes électroniques sont toujours inconnus. Cependant, étant donné le faible niveau de concentration de produits chimiques contenus dans la vapeur, comparé à celui de la fumée de tabac, les risques sont considérés comme étant nettement inférieurs. Néanmoins, à titre de précaution, il est conseillé aux utilisateurs de cigarette électronique d’éviter d’exposer les non-utilisateurs et les jeunes.

La fumée trouve toujours sa route

Même dans une pièce que l’on pense close, la fumée secondaire se répand d’une pièce à une autre en se faufilant sous les portes, par les ouvertures prévues pour la plomberie et le câblage électrique ou les conduits pour la climatisation.

De même, certains parents pensent qu’il est possible de fumer dans la maison ou dans la voiture. Mais, la fumée secondaire perdure longtemps dans l’air après qu’une cigarette a été éteinte et peut tout de même affecter la santé des enfants. Les particules toxiques de la fumée des cigarettes se déposent partout (tapis, meubles, murs, sièges de voiture, etc.). C’est ce que l’on appelle la fumée tertiaire. Les bébés y sont particulièrement exposés quand ils commencent à ramper et à tout porter à leur bouche.

Peut-on fumer partout en Calédonie ?

La réponse est non. Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf s’il existe un emplacement expressément réservé aux fumeurs. Cet espace, interdit aux mineurs, doit être signalé par un logo, « emplacement fumeurs ». La direction des affaires sanitaires et sociales est chargée de contrôler le respect de cette obligation.