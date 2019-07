Le tourisme connaît un début d’année difficile

Économie. Ce sont des chiffres du tourisme bien maussades que ceux que vient de faire paraître l’Isee pour le premier trimestre. De janvier à mars 2019, 26 330 touristes sont venus en visite en Calédonie, soit une diminution de 3, 6 % sur un an, après une baisse de même ampleur au dernier trimestre 2018.

La fréquentation métropolitaine est la seule qui progresse, alors que les autres marchés traditionnels sont tous en recul ce trimestre. Le recul le plus prononcé affecte la fréquentation nippone, qui pourrait rebondir au deuxième trimestre. En termes de part de marché, le Japon arrive en deuxième position et concentre 26 % des arrivées de touristes. La fréquentation recule aussi, mais dans une moindre mesure, en provenance de Nouvelle-Zélande et d’Australie. A l’inverse, avec 7 950 touristes, la fréquentation métropolitaine est en hausse de 1, 5 % ce trimestre. Tous motifs confondus, la France métropolitaine reste le premier vivier de touristes pour la Nouvelle-Calédonie et comptabilise 30 % des arrivées trimestrielles.

Les croisières en recul de 25 %

De janvier à mars 2019, 127 550 croisiéristes ont fait escale sur le Caillou, en diminution de 25 % par rapport à la même période de 2018. Ce sont 53 paquebots qui ont navigué dans les eaux calédoniennes, soit quinze de moins qu’il y a un an. Cette diminution touche l’ensemble des principales escales hormis l’île des Pins.

Nouméa souffre particulièrement de ce repli, avec une baisse de 25 % du nombre de croisiéristes. Dans les îles Loyauté??, Lifou et Maré perdent respectivement trois et cinq touchers de paquebots, et 18 440 et 18 200 croisiéristes.

A l’inverse, l’île des Pins a accueilli 11 160 croisiéristes et trois paquebots supplémentaires au premier trimestre.