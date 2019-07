Les acteurs du tourisme à l’école du home staging

Le gîte de Robinson, au Mont-Dore, s’est transformé dernièrement, pour quelques heures, en salle de cours. Il accueillait une formation sur le home staging, traduit par « mise en scène de la maison ». Les huit participants, des professionnels du tourisme, s’attaquent à la pratique sous la supervision de Stéphania Blanchard, architecte d’intérieur. Chacun donne son avis, propose des modifications. Un coup de lasure sur les poutres en bois apparentes afin de les éclaircir, ajouter un plaid sur le canapé pour éviter qu’il prenne la poussière, déplacer un fauteuil… La propriétaire du gîte, présente pour suivre le cours, écoute les conseils sans les prendre mal. Les remarques sont constructives et elle pourra les utiliser pour améliorer le logement qu’elle propose en location.

Cette formation de deux jours, étalée entre lundi 22 juillet et mardi 23, est la première à s’attaquer au home staging sur le territoire. Encore peu connue, cette méthode consiste à valoriser son logement à moindre coût. Petites astuces, réutilisation ou utilisation détournée du mobilier, tout est bon pour obtenir rapidement une amélioration concrète. Né il y a 30 ans aux Etats-Unis, le home staging est originellement utilisé dans l’immobilier, afin de mettre en valeur un logement à vendre pour que les acheteurs potentiels puissent se projeter dans leur futur appartement ou maison.

Améliorer son habitat avec l’existant

Aujourd’hui, il commence à prendre ses marques dans le secteur du tourisme et trouve désormais sa place en Nouvelle-Calédonie. Stéphania Blanchard glisse quelques conseils : « Il faut avoir du recul, réussir à faire un diagnostic neutre de son logement, observer les volumes, l’espace, les couleurs et mettre en avant les points forts. L’idée est d’améliorer son habitat avec les éléments déjà existants. Harmoniser les couleurs et désencombrer l’espace ».

Elle se déplace dans le salon du gîte de Robinson. Elle indique le mur et explique comment mettre en valeur les trois tableaux accrochés. « Il faut prendre en compte l’espace. » Les participants l’écoutent et certains n’hésitent pas à faire eux aussi des propositions. Claudie Delathière prête l’oreille et hoche la tête. Elle est propriétaire d’un hébergement, la ferme-auberge de Pierrat. Elle suit cette formation afin de redonner un coup de jeune à son établissement. Elle pense déjà à modifier son accueil et ses chambres en suivant les méthodes vues dans la journée, des idées naissent dans sa tête depuis le début de la formation. Assise à côté d’elle, Jenifer Kasovimoin travaille quant à elle à l’office de tourisme de La Foa. « Nous pouvons ensuite donner des conseils à nos prestataires et proposer des améliorations au sein de leur structure », explique-t-elle. Elle participe avec sa collègue à de nombreuses formations de la province Sud.

En effet, cette matinée était organisée dans le cadre du programme de professionnalisation des acteurs du tourisme. Ce programme, d’une durée de trois ans, démarré en 2018, aide les professionnels à maintenir et à développer leurs activités et à s’adapter aux nouvelles contraintes telles que les réseaux sociaux. Durant l’année 2018, quarante formations, financées à 90 % par la Maison bleue, ont été proposées dans ce cadre.

