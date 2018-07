La nuit prochaine, l’équipe de France tentera de battre l’Uruguay et de se qualifier pour sa 6e demi-finale de Coupe du monde. Mais vaincre la Celeste n’est pas une mince affaire. Les Nouvelles calédoniennes ont demandé aux spécialistes et supporters de donner leur pronostic. Ils sont unanimes : la France va passer. Et ils expliquent pourquoi.