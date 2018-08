éducation. L’Office central de la coopération à l’école (OCCE), qui regroupe toutes les écoles de Nouvelle-Calédonie, organise son exposition bisannuelle de travaux d’élèves à l’hôtel de ville. Pour cette édition, le thème abordé est « costumes et coiffes traditionnelles et imaginaires ». Les productions sont colorées et très variées. Au total, une quarantaine de classes ont participé à ce nouveau projet artistique. Gratuite, elle est ouverte au grand public jusqu’au 7 août.