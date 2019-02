À la maison, au travail et dans la rue. Ils sont partout, et ce n’est pas forcément un problème. Mais pour les parents qui font appel aux psychologues, pour les joueurs qui demandent de l’aide aux addictologues, l’omniprésence des écrans oblige à fixer des règles pour que l’homme, la femme et l’enfant reprennent le dessus sur la machine.