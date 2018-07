Les forces de sécurité au grand complet

14-Juillet. Forces armées, bien sûr, mais aussi gendarmerie, polices nationale et municipale, Sécurité civile, anciens combattants et invités australiens… Ils étaient plus de 500, accompagnés de 40 véhicules, et d’une dizaine de chevaux et de chiens, à participer au traditionnel défilé du 14 juillet, à Nouméa samedi matin. Si la pluie a limité l’affluence, quelques centaines de spectateurs, venus en famille sur les bords de l’avenue Foch, ont applaudi la célébration.