Les grands défis de l’industrie calédonienne

La visite de l’usine de la Périgourdine du Pacifique débute par quelques surprises pour les consommateurs curieux. « Pardon ? Le bœuf de Ouaco ne vient pas de Ouaco ! » Et Céline Berti, ingénieure agroalimentaire, responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement chez la Périgourdine d’expliquer : « Notre seule gamme 100 % locale est celle du thon. Pour la viande il n’y a pas assez de production locale pour notre usine, le bouf de Ouaco est devenu une marque et nous commercialisons trois produits dans cette gamme, mais la viande est effectivement importée. »

La production bovine calédonienne annuelle est d’environ 2 300 tonnes. Avec ses critères, la conserverie a accès à une vingtaine de tonnes locales et importe le reste des 180 tonnes dont elle a besoin pour produire ses boîtes, et notamment le corned-beef, sa production la plus importante. La viande est importée par l’entreprise depuis la Nouvelle-Zélande et l’Australie principalement. « Même pour le thon c’est compliqué, poursuit Céline Berti, la pêche est saisonnière, on reçoit quelques centaines de kilos de chaque pêcheur, nous devons attendre d’avoir 2 à 3 tonnes avant de lancer une production et sur l’année on a besoin de 40 tonnes, il faut donc bien gérer les stocks. »

Il n’y a pas assez de matières premières en Calédonie.

Conserves australiennes et normes européennes

Contrairement à d’autres entreprises calédoniennes, La Périgourdine du Pacifique (environ 600 millions de chiffre d’affaires annuel) n’a pas senti l’impact de la TGC, ses prix étant fixés directement par la direction des Affaires économiques. Le défi pour l’entreprise serait plutôt, selon Céline Berti, le manque de matières premières et les aléas de l’importation. « Nous ne sommes pas un très gros marché alors parfois nos fournisseurs nous oublient et les conteneurs d’Australie peuvent mettre jusqu’à cinq semaines pour nous parvenir. »

Avec l’arrivée des acheteurs chinois, les viandes néo-zélandaises et australiennes sont également en augmentation de 30 % cette année. Autre défi financier : le choix de certaines réglementations non obligatoires en Calédonie, pour plaire aux consommateurs. « Nous avons par exemple choisi de suivre la législation française sur le bisphénol A. »

Céline Berti, ingénieure agroalimentaire, dans le laboratoire qualité. Photo S.M.

Le défi de l'exportation

Résultat : l’entreprise australienne qui fabrique les 2,2 millions de boîtes de conserve annuelles de la conserverie (il n’existe pas de fabrication de cette ampleur sur le territoire), a conçu des modèles spécifiques pour la Périgourdine, « d’où un prix plus élevé », conclut Céline Berti. Tout le processus de stérilisation de l’usine est supervisé, depuis la Métropole, par le Centre technique de la conservation des produits agricoles. Les machines, importées d’Europe sont uniques sur le territoire. « Si demain on casse une pièce, rien ne dit qu’on pourra la réparer. »

Aujourd’hui, la Périgourdine (qui a bénéficié en 2015 d’une double défiscalisation pour renouveler, pour un demi-milliard de francs, une partie de ses équipements) aimerait augmenter sa production et exporter. Avec de nouveaux défis : le coût de la main-d’œuvre calédonienne et les mesures très strictes d’entrée dans certains pays, comme l’Australie.

Savoir +

Il est possible de participer aux visites d’entreprises (agroalimentaire, bâtiment et impression et signalétique) proposées cette semaine par la Finc en s’inscrivant sur le site https ://finc.nc/semaineindustrie

« Il faut une vision et une vraie politique pour les entreprises »

FLAVIE TEXIER, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES INDUSTRIES DE NOUVELLECALÉDONIE FINC.

Propos recueillis par S.M.

Flavie Texier, secrétaire générale de la Finc. Photo S.M.

Les Nouvelles calédoniennes :

Quel est le portrait de l’industrie calédonienne aujourd’hui ?

l’industrie calédonienne aujourd’hui ? L’industrie calédonienne est le premier employeur privé du territoire. Elle est divisée en trois grands secteurs : l’industrie du nickel, l’industrie manufacturière (agroalimentaire, produits du bâtiment, équipements industriels, etc.) et l’énergie (production et distribution d’électricité, d’eau, de gaz, de vapeur et le traitement et la valorisation des déchets).

On a pratiquement autant d’emplois dans l’industrie manufacturière que dans l’industrie du nickel. 90% des adhérents de la Finc font partie de l’industrie manufacturière. Une majorité de ces entreprises sont de très petites entreprises, seules 10% des entreprises (tous secteurs confondus) ont des salariés.

La Finc défend la sortie du « tout nickel», comment ?

L’objectif est la diversification économique de la Nouvelle-Calédonie. Cela passe par le tourisme, l’agriculture, la pêche. On a une des industries manufacturières parmi les plus développées des outre-mer, avec un tissu économique dense, qui nous est enviée par les autres territoires. Cette réussite découle d’une volonté politique des années 80 qui a été accompagnée d’outils pour développer cette industrie : des régulations de marché et une exonération de la taxe générale à l'importation (TGI) afin de compenser l’étroitesse du marché calédonien et le coût du travail.

« Avec la TGC, la production locale est défavorisée. »

L’idée était de donner aux produits fabriqués localement de la compétitivité. C’est une volonté politique similaire qu’il faudrait retrouver aujourd’hui.

Qu’a changé la mise en place de la TGC ?

On a perdu d’un coup tous les avantages gagnés dans les années 80. Certes, le prix hors taxe du produit importé a baissé car il y avait 27% de taxes. Avec la TGC, toutes ces taxes ont été supprimées, donc le produit à l’achat coûte 27% moins cher. On n’a remis que 11% de TGC donc de 27% sur le prix d’achat on est passé à 11% sur le prix de vente. Seulement, la fabrication locale bénéficiait de l’exonération de la TGI, elle n’avait donc que 6% de taxes sur la matière première qu’elle travaillait localement. La production locale est donc moins compétitive aujourd’hui car elle a gagné 6% sur le prix de ses matières premières quand l’importation a gagné 27% sur le prix d’achat du produit fini. La TGC devait permettre le rendement, la compétitivité et la production locale or, on n’a aucun des trois. Le contrôle des marges et des prix a certainement évité l’inflation mais beaucoup d’entreprises sortent exsangues de ce dispositif.

Que propose la Finc ?

Il faut que la perte de compétitivité qui pénalise l’industrie soit compensée par des mesures, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. On défend des taux réduits pour la production locale. Si on prend l’exemple de l’agroalimentaire, les taux ont été ramenés à 3%, au lieu de 11%, mais cette baisse est pour tout le monde, pas seulement pour la production locale. Donc on continue à favoriser la compétitivité des produits importés et à dégrader la compétitivité des produits fabriqués localement.

On demande également plus d’accompagnement pour les industries. La double défiscalisation demande des dossiers lourds et complexes avec des seuils adaptés aux gros projets. Sinon il reste les régulations de marché. La Finc se félicite que le Congrès ait voté une loi du pays qui réforme ces régulations. Elles sont plus contraignantes et donnent plus de cadre et de visibilité. Enfin, nous défendons et préparons activement un code de l’industrie.

Pourquoi la mise en place de ce code est-elle si longue ?

La Calédonie reste un pays jeune avec une administration récente qui n’a pas encore beaucoup d’expertise. Pour créer et mettre en place une politique publique ça demande du temps et des compétences. On est bloqués dans d’anciens modèles alors qu’il faudrait imaginer un nouveau schéma. C’est une chose complexe car les administrations ont déjà beaucoup à faire. Pour faire avancer les choses, on vient de mener un diagnostic de l’industrie locale et on réfléchit aux mesures qu’il faudrait mettre en place. Il y a des difficultés sur le foncier, il est soit trop cher soit difficile d’accès. Il faut plus d’accompagnement pour l’innovation et trouver des solutions pour faire baisser le coût du travail. On réfléchit aussi à quelle politique fiscale mener pour encourager l’investissement. En tout cas, il faut d’urgence une stratégie industrielle et une administration dédiée pour animer et mettre en oeuvre les outils dédiés. L’économie ne va pas bien et ce n’est que comme ça que l’on pourra sauver l’industrie calédonienne.

La semaine de l’industrie

se poursuit jusqu’à samedi. Une boutique éphémère est ouverte dans l’ancien magasin Villa (place des Cocotiers), de 9 heures à 17 heures (et samedi jusqu’à midi).

6100.

C’est le nombre de salariés dans l’industrie du nickel (5% du PIB) et dans l’industrie manufacturière (9% du PIB).

14 %.

C’est la part du PIB de l’industrie (nickel, manufacture et énergie), avec 2 900 entreprises et 14 000 salariés.

1998.

C’est la date de la législation des étiquettes en Calédonie. Les allergènes ou les valeurs nutritionnelles n’y sont pas obligatoires.