Les joueurs de rugby, des perles convoitées

Sébastien Vahaamahina et Peato Mauvaka mais aussi Emerick Setiano et Romain Taofifenua : quatre joueurs originaires de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna figurent aujourd’hui dans le groupe du XV de France en pleine préparation de la Coupe du monde au Japon, un événement programmé du 20 septembre au 2 novembre prochain. Outre l’envoi d’un formidable message aux jeunes du territoire et de la région, cette représentation inédite chez les Bleus certifie - s’il fallait le confirmer - le potentiel des rugbymen français du Pacifique auprès de clubs professionnels métropolitains.

La connexion est désormais établie, les relations sont même croissantes depuis dix ans. Des rapprochements ont été officialisés entre le Petit Train de Païta et le RC Vannes, entre l’URC Dumbéa et l’ASM Clermont, puis, ce mois-ci, entre l’Olympique de Nouméa et le SU Agen. « Evidemment, il y a un intérêt sportif pour Agen, c’est-à-dire pouvoir attirer les meilleurs potentiels » reconnaît Julien Guiard, responsable du centre de formation agenais, accompagné il y a quelques jours en Calédonie, de l’ancien international, Philippe Sella. « Nous, humblement, nous allons aider à partir de ce que l’on maîtrise : l’expérience de la partie purement technique du rugby et de la formation ».

Le rugby calédonien a passé l’âge d’être content quand on lui offre des maillots et des ballons

Le voeu d’apports mutuels est formulé. Le contenu des conventions est propre à chaque partenariat. Ce principe des ententes rugbystiques doit donc écarter tout transfert sauvage et ses échecs parfois très lourds. Néanmoins, certains mariages n’ont pas duré, l’histoire récente le démontre. Quatre ans entre l’Olympique de Nouméa et le Lyon olympique universitaire, un peu plus entre l’URC Dumbéa et le Stade toulousain. « Nous avions cinq jeunes au centre de formation de Toulouse, il semblait difficile d’en envoyer davantage » observe Frédérick Hervouet, vice-président de l’URCD qui cherchait « un partenaire régulier. Nous n’étions pas les seuls partenaires du Stade ».

Jusqu'au BAC ?

Les écuries du Top 14, de Pro D2 et de catégories inférieures aiment le profil des joueurs d’ici : costauds, agiles, rapides. La question - voire la préoccupation - centrale doit donc être celle du retour pour les clubs formateurs. « Le rugby calédonien a passé l’âge d’être content quand on lui offre des maillots et des ballons » explique Marc Barré, président de la ligue calédonienne. Selon le responsable, le contenu du partenariat est solide si le club métropolitain amène de la compétence technique de façon durable, permet aussi aux joueurs d’avoir une expérience de jeu avec un échange, ou encore prévoit le déplacement d’une catégorie d’âge en Calédonie pour une compétition et des entraînements.

Un point essentiel divise. Les clubs pros souhaitent souvent former un rugbyman prometteur assez tôt, dès 15-16 ans, dans leurs centres. Alors que « la ligne de la ligue est de garder les jeunes sur le territoire jusqu’au bac, sauf exception validée par la direction technique de la ligue » note Marc Barré. Surtout qu’après le Pôle espoirs en 2017, le centre de formation du comité régional, sous l’égide de la Fédération française de rugby, a ouvert ses portes en février à Koutio.

Le joueur et sa famille doivent saisir tout l’enjeu d’un départ vers « le pré » métropolitain. Une fois sur place, « le plus dur à gérer, c’est l’extra- sportif » signale Frédérick Hervouet, d’où l’importance d’inculquer « rigueur et discipline » en Calédonie avant le saut. Une règle majeure est entrée en vigueur le 1er juillet à travers la réforme des indemnités de formation (RIF). Cette RIF instaure, selon la Ligue nationale de rugby, un mécanisme assurant aux clubs formateurs « une juste rémunération de leur investissement dans la formation de joueurs devenus professionnels, valorisant ainsi la qualité de leur action ». Désormais, est prévue l’obligation d’un effort financier dont tous les effets devront être mesurés.

Alain Gazon et Mika Tuugahala, du Racing-Métro, étaient venus en Calédonie en avril 2015, pour tenter de détecter la perle rare. Archives LNC

« Dans le Pacifique, il y a des qualités hors du commun »

PHILIPPE SELLA, LÉGENDE DU RUGBY FRANÇAIS, DIRECTEUR SPORTIF DU SU AGEN

Par Y.M.

D’abord, « ce qui est important, pour de jeunes joueurs, c’est de vivre leur passion en Nouvelle-Calédonie, avec leurs copains. Qu’ils arrivent à jouer à leur meilleur niveau » note Philippe Sella. Photo Thierry Perron

Les Nouvelles calédoniennes :

Pour un grand club tel qu’Agen, quel est l’intérêt de créer un partenariat avec une structure d’outremer ?

L’intérêt est de pouvoir avoir des partages d’expériences, d’apporter une plus-value et de recevoir cette expérience de « l’autre côté du monde », de faire des échanges avec les éducateurs et ainsi favoriser le développement de compétences, c’est aussi faire du repérage, voir si des joueurs ont des capacités pour, peut-être, atteindre le très haut niveau… Il y a donc différentes actions menées à travers un tel partenariat. Nous avons démarré il y a quelques mois avec une visite en France, puis à notre tour, nous visitons la structure de l’Olympique de Nouméa. Nous avons vu beaucoup de jeunes sur le terrain, des petits jusqu’aux U14.

Il existe malheureusement des « agents » peu fiables. Le partenariat est-il aussi un moyen de canaliser la relation ?

Quand tu es loin, avec des personnes interposées, en fait tu ne sais pas. Aujourd’hui, nous savons, parce que nous venons, on va sur le terrain, on voit comment ça se passe. Et le but est l’apport d’une confiance mutuelle. Tu ne fonctionnes pas dans un sens uniquement, c’est à double sens. C’est agréable de voir des jeunes, enthousiastes, qui, sans qu’ils le sachent, ont des capacités déjà au-dessus de la moyenne. Nous sommes allés à Ouvéa, des garçons et des jeunes filles jouaient, c’était juste magique de les voir avec très peu de pratique encore. Dans ce groupe, tu vois qu’il y en a qui sont faits pour le sport et pour le ballon ovale.

Vous sentiez ce potentiel, notamment calédonien, durant votre carrière de joueur ?

Dans les îles du Pacifique, des joueurs et des joueuses ont des qualités hors du commun. On voit des joueurs explosifs, qui ont de la vitesse, qui sont puissants… On le voit en France depuis des années. Je prends l’exemple de la famille Taofifenua, j’ai l’impression qu’ils sont vraiment beaucoup (rires) ! J’ai joué contre Willy Taofifenua, troisième- ligne puis trois-quarts centre. L’éloignement géographique ne permettait peut-être pas d’avoir ces échanges. Aujourd’hui, par des moyens techniques, nous pouvons échanger beaucoup. Mais se déplacer est hyper-important, on arrive à mieux se connaître, donc à mieux travailler ensemble. Des éducateurs viendront ici, d’autres iront à Agen depuis Nouméa, pour continuer à développer ces rapports.

J’ai fait partie de l’équipe de France des moins de 20 ans (en tant que manager, de 2009 à 2011) avec Sébastien Vahaamahina. A Agen, nous avons accueilli un joueur qui évoluait à Montauban, Malino Vanai. Aussi Kamaliele Tufele, qui est venu à Agen, puis parti à LaRochelle, et que nous récupérons à Agen. C’est un bon joueur, on connaît le bonhomme, on sait qu’il a du potentiel à développer, et à Agen, on aime ce style de défi. Tous ces jeunes joueurs, s’ils doivent venir en France, doivent penser à une chose : la double formation est essentielle. La formation rugby évidemment, par rapport à cette passion, mais aussi la formation diplômante, scolaire, universitaire. Parce que le rugby, c’est une période de la vie qui est relativement courte. Passionnelle mais relativement courte. Il faut donc penser aussi à l’après.

La Coupe du monde 1987 à laquelle vous avez participé, futelle la première grande présentation des joueurs du Pacifique aux yeux du grand public ?

Oui, certainement. On connaissait moins le rugby du Pacifique, je l’avoue. Quand nous avons rencontré l’équipe des Fidji en quart de finale, nous avions vu ce qu’ils étaient capables de faire lors des premières rencontres, mais on avait peu d’éléments en fait. On a joué sur des forces, sur des points insuffisamment travaillés, c’est comme cela que nous avons gagné, sinon… (rires). On a vu des joueurs rapides, qui avaient de très bons appuis, des appuis que l’on ne travaillait pas chez nous. Ces joueurs qui avaient beaucoup de dextérité, mélangeaient la vitesse et la puissance, c’était assez détonnant. On a gagné, mais on avait été surpris ce jour-là par ces capacités. On était essoufflé à la fin du match d’avoir couru après les mecs. Lors de la prochaine Coupe du monde, on verra vraiment la qualité du rugby du Pacifique.

Nous commençons par l’Argentine, pas simple…

Je souhaite que la France se qualifie. On est tous supporters de l’équipe de France. Pour ce premier match contre l’Argentine, la pression va devoir être mieux maîtrisée qu’en 2007. Cette année-là, on rencontre l’Argentine au premier match, que l’on perd, et cela nous amène une Coupe du monde très délicate. Ce premier match est essentiel. Il y aura une pression énorme, à maîtriser. Il va y avoir un défi énorme dès la première rencontre de la Coupe du monde. Je pense que tout doit être fait dans la préparation pour cette rencontre-là.

1 150 licenciés.

Le monde calédonien de l’ovalie est composé, à l’heure actuelle, au total, de 1 150 licenciés dont 1 000 joueuses et joueurs.

Convention

Les académies de Calédonie et de la ligue Occitanie signent cette semaine un partenariat, en amont du tournoi international samedi et dimanche au stade Numa-Daly avec la section paloise.

« Il n’est pas question de laisser partir un joueur à 13 ou 14 ans à 20 000 km de chez lui »

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby.