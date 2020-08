Les joyaux du Festival de l’image sous-marine

Événement. Le 11e Festival international de l’image sous-marin a livré son verdict dimanche. Le jury avait la lourde tâche de choisir parmi plus de 300 clichés. Dans le palmarès 2020, on trouve des habitués, des néophytes et des professionnels. Tous ont un point commun : une double passion pour la mer et pour la photographie. Voici les lauréats des cinq principales catégories, auxquels il faut ajouter Olivier Van Den Broeck pour son clip Côté sous le vent, et Elsa Collet qui remporte le prix de l’environnement avec Manihi, le paradis presque perdu, bientôt retrouvé.