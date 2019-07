Les lézards de Calédonie posent à l’Université

Environnement. Une exposition de photographies s’ouvre, ce lundi, à la bibliothèque centrale de l’Université de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Son sujet : les espèces calédoniennes en voie d’extinction. Sept naturalistes et photographes ont contribué bénévolement à une présentation de 25 espèces de lézards, premier groupe de vertébrés terrestres de Nouvelle-Calédonie, par le nombre d’espèces (plus de 100 décrites et une cinquantaine d’autres en attente de descriptions) et le taux d’endémisme, proche de 100 %. Cette connaissance des lézards est notamment due au travail de l’association Endemia qui a évalué, avec dix experts calédoniens et internationaux, le risque d’extinction des lézards du territoire. L’exposition présente également des plantes endémiques menacées de disparition. Au total, 42 espèces en danger ont été photographiées. L’exposition a été réalisée en collaboration avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et avec le soutien de l’Université de Nouvelle-Calédonie. Elle est visible jusqu’au 30 août.