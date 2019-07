Les médecins du CHT devant le tribunal pour connaître leur durée légale de travail

« Quelle est la durée hebdomadaire légale de notre temps de travail ? ». C’est en substance la question posée par le syndicat des médecins urgentistes (SMU-NC), soutenu par l’intersyndicale des médecins et des pharmaciens du CHT, au tribunal administratif.

« Nous sommes contraints à cette extrémité car nous n’arrivons pas à avoir de réponse claire sur ce point, explique le docteur Guillaume Dureau du SMU-NC. Selon la loi du pays, la base est de 39 heures, mais le temps de travail peut être étendu jusqu’à 48 heures. Il y a un flou juridique sur ce delta de neuf heures qui ne sont ni récupérées, ni rémunérées et qui ne comptent pas non plus pour la retraite. » Un flou qui a des conséquences au quotidien : « nos collègues assistants, qui sont des contractuels, exercent sur cette base de 39 heures. Dans leur cas, les dépassements sont prévus. Cela nous conduit à travailler avec deux types de planning pour les urgentistes. De fait, cette charge supplémentaire se reporte sur les praticiens hospitaliers. Une charge très lourde compte tenu de la pénibilité de notre métier. Il en va aussi, à terme, de la sécurité des patients, » souligne le médecin.

Oncologie, radiologie, pneumologie, orthopédie… l’intersyndicale, qui qualifie ces secteurs de « sinistrés », pointe une perte d’attractivité générale des professions médicales par rapport au secteur privé, mais aussi par rapport à la Métropole.

Vieillissement de la population

« Il y a quinze ans, la Calédonie elle-même et sa diversité ethnique étaient des atouts, rappelle le docteur Philippe Campana du SMPH-NC. Aujourd’hui, avec la perspective des référendums, les gens ont peur d’investir sur la durée. On voit un turn-over très important. Les gens ne viennent plus que pour un an ou deux. Le statut est devenu un problème. Désormais, nos confrères font des comparaisons et ne veulent pas dépasser les 39 heures hebdomadaires, sans parler du fait qu’ils ne bénéficient pas ici de RTT et que le coût de la vie est très élevé. Nous pâtissons aussi de la concurrence des pays anglo-saxons qui proposent des rémunérations très élevées. »

A cela, s’ajoute un autre point noir, la retraite : « En Métropole, un fonctionnaire touche 75 % de son dernier salaire brut. Un médecin en perçoit 50 %. En Calédonie, nous sommes à 30 %, nous voulons juste une égalité de traitement, » résume-t-il. La donne pourrait d’ailleurs évoluer en Métropole avec le plan Santé 2022, dont le contenu précis n’est pas encore connu. Sur cette problématique précise, la pyramide des âges des professions médicales a joué un rôle d’accélérateur en Calédonie : « Durant des décennies, il n’y a eu que très peu de départs à la retraite. Là, il va y en avoir énormément, » constate le docteur Campana.

Et l’état de santé des Calédoniens n’est pas de nature à rassurer sur l’avenir : « Globalement, les Calédoniens ne sont pas en très bonne santé, notamment au regard des maladies chroniques comme le diabète ou l’obésité. La Calédonie a, par exemple, la même prévalence pour les maladies cardiovasculaires que la Métropole, mais elles interviennent dix ans plus tôt. A cela s’ajoutent un vieillissement naturel de la population et une exigence de plus en plus marquée du bien vieillir, » souligne Philippe Campana.

Des inquiétudes dont les professionnels se sont ouverts au gouvernement Germain il y a six mois, « sans effet », et qu’ils viennent à nouveau de lister pour l’exécutif de Thierry Santa qui les recevra aujourd’hui. Avec comme interrogations de fond : « Quelle est la santé que nous voulons avoir ? »

Savoir +

L’Intersyndicale des médecins et des pharmaciens du CHT regroupe le syndicat des médecins et pharmaciens hospitaliers (SMPHNC), le Syndicat des médecins urgentistes (SMUNC), le Syndicat des anesthésistes-réanimateurs (SARNC) et le Syndicat des radiologues hospitaliers (SRHNC).