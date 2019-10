Le cumul des crédits d’impôt, des exonérations et autres charges déductibles, s’élève à un peu plus de 44 milliards de francs. Les services de la fiscalité et du budget du gouvernement veulent y voir plus clair, et mènent un travail d’évaluation des niches fiscales, une par une. Avec la volonté d’un toilettage.