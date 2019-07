Les organisateurs de la Journée de la mer attendent des annonces

La 3e édition de la Journée de la mer, organisée par le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, aura lieu demain en l’auditorium de la province Sud, à Nouméa. Près de 200 acteurs du monde la mer (politiques, associations, investisseurs, etc.) se réuniront autour de trois tables rondes : « Quels financements et soutiens financiers pour les projets maritimes »; « Superyachts : comment accompagner le développement de cette niche à fortes retombées économiques » et « Surveillance maritime ; besoins, moyens, solutions technologiques ». Philippe Darrason, directeur du cluster attend des annonces et des engagements, « au-delà des provinces car il faut que l’économie bleue devienne un sujet pays ».