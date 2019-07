Les parents d’élèves mobilisés devant le lycée Jules-Garnier

MOBILISATION. Devant le lycée polyvalent Jules-Garnier, des banderoles décrivent le mécontentement de certains parents d’élèves. Hier matin, avant le début des premiers cours, ils étaient une petite dizaine à se relayer au micro pour mettre en avant certains problèmes rencontrés par les élèves au sein de l’établissement mais aussi des conflits internes à l’association des parents d’élèves du lycée. Jean-Paul Boyer, ancien président de l’APE, est à l’origine de cette action. « Nous sommes ici pour demander plus de transparence au sein de l’APE et pour faire remonter les doléances des élèves. »

L’APE du lycée traverse une crise qui a même débouché sur une plainte déposée à la brigade financière de la police nationale en février. Jean-Paul Boyer accuse un membre du bureau « d’avoir effectué des virements du compte de l’APE sur un compte personnel. On parle de 2,8 millions de francs. Je ne fais pas tout ça pour moi, mais pour les élèves. On a de l’argent, il faut s’assurer qu’il est utilisé à bon escient. »

Marthe Toulangui, ancienne membre du bureau de l’APE, raconte : « En avril 2019, j’ai demandé avec une autre membre du bureau un bilan financier moral (ce qui a été dépensé et pour quels motifs) or on ne l’a jamais obtenu et les réponses données sont peu claires. » Exaspérée, elle démissionne dans la foulée.

Depuis trois mois, ces parents d’élèves demandent une assemblée générale exceptionnelle afin de reformer le bureau de l’APE. « L’assemblée générale exceptionnelle aura lieu en temps et en heure, nous attendons juste le retour de l’ensemble des membres du bureau », commente la présidente actuelle, Amélie Tanifatea, qui ne souhaite pas s’étendre plus en détail sur les problématiques internes de l’association. Lundi, les parents d’élèves mobilisés ont obtenu la possibilité, par le vice-rectorat, d’organiser une réunion avec l’ensemble des parents d’élèves du lycée. Elle est prévue le mardi 6 août, à 17 h 30. « On demande une réunion d’information depuis le début de l’année et il a fallu attendre qu’on vienne ici pour l’avoir ! », s’exclame Marthe Toulangui.

L’Union des groupements des parents d’élèves (UGPE) soutient le mouvement. « Nous voulons de la transparence et de la clarté sur cette affaire. Peut-être que nous nous trompons, mais alors nous demandons des explications », résume Jean-France Toutikian, secrétaire du bureau de l’UGPE, présent devant le lycée.

Une affaire interne

Le proviseur, Michel Lehoullier, est directement interpellé sur les bannières étendues par les parents d’élèves. « M. le proviseur, ne cautionnez pas ces magouilles. » Il répond : « Je ne souhaite pas m’immiscer dans cette histoire. C’est un dossier complexe et seule la justice peut répondre à ce problème. Je ne suis pas légitime à me mêler de tout ça. C’est une affaire interne, qu’ils doivent régler entre eux. » Par ailleurs, les parents d’élèves profitent de cette mobilisation pour pointer du doigt certains problèmes au sein du lycée. Manque de toilettes pour les garçons, cafétéria fermée durant la pause de midi, peu d’abris pour la pluie et le soleil dans l’enceinte de l’établissement, absence de Wi-fi pour les internes… Le proviseur temporise, en rappelant les projets qu’il a déjà menés au sein du lycée : « On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. »

L’APE des classes prépa est une entité totalement indépendante de celle du lycée et n’est donc pas concernée par ce dossier.