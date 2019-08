Les présidences de la BCI et de la CAFAT ont changé mercredi

Plusieurs conseils d’administration ont été renouvelés. Thierry Cornaille a été reconduit à la présidence du conseil d’administration de la Banque Calédonienne d’Investissement. La Cafat, qui réunissait également son conseil d’administration hier, composé de 22 membres pour moitié représentant les syndicats des employés de Nouvelle-Calédonie et pour moitié les employeurs et travailleurs indépendants, a nommé pour un an Jean-Rémi Buraglio, du Medef, au nom des organisations patronales. La présidence tournante de la CAFAT était jusqu’alors confiée à Jean-Pierre Kabar, au nom des organisations syndicales.