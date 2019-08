Les professionnels de l’insertion se forment

Social. Hier matin, ils étaient dix à recevoir leur diplôme d’Encadrant technique, pédagogique et social en chantier d’insertion à l’Institut de formation à l’administration publique.

Cette formation d’un an, financée par la Nouvelle-Calédonie, existe depuis 2013, elle se déroule en alternance. « Il faut être un professionnel en exercice dans une structure d’insertion, en particulier dans des associations de service public, et souhaiter développer certaines compétences supplémentaires », décrit Aurore Delvalle, cheffe de projet Métiers de la formation et de l’insertion.

Henriette est diplômée. Elle travaille à l’association les Lucioles, avec des personnes autistes. Grâce à la formation, elle encadre désormais des jeunes de 12 à 21 ans et les accompagne vers le domaine professionnel. Lindsey et Malia, diplômées elles aussi, travaillent à l’association de parents et amis de personnes handicapées intellectuelles. « La formation nous apprend la pédagogie, la technique mais aussi à nous recentrer sur notre métier », dit Malia. Sa collègue ajoute : « J’apprends aux jeunes des savoir être et des savoir-faire pour qu’ils puissent postuler à divers métiers. Depuis que j’ai fait la formation j’ai des outils concrets pour m’aider. »

Petits fours et boissons sont proposés après la remise des diplômes. Le service est justement effectué par des personnes en insertion à l’association Handijob.