Oma n’en finit plus de jouer avec nos nerfs

L’ex-dépression tropicale a décidé de finir sa course en Calédonie, apportant son lot de vent et de précipitations sur tout le pays. Sur terre, plusieurs communes ont dû faire face aux débordements de cours d’eau. Sur mer, de la casse mais pas de victimes. Mais hier, les Calédoniens ont surtout dû faire face à des routes secondaires bloquées et des transports très perturbés.