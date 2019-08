« On a les moyens de défendre nos eaux »

L’accident maritime du Kea Trader

« On a évité une catastrophe écologique majeure grâce à des moyens considérables »

Deux ans après son échouement, le Kea Trader est toujours posé sur le récif Durand. Peut-on dire qu’on a évité le pire en termes de dégâts environnementaux ?

Oui, on peut l’affirmer et surtout le démontrer. Il y a eu 585 kg de boulettes et 18 tonnes de débris ramassés sur les plages. Dès la première heure, on a mis en place un dispositif pour surveiller et empêcher le relâchement d’hydrocarbures. Ce qui a été relâché a été récupéré. Soit en mer, soit à terre. On a évité une catastrophe écologique majeure grâce à des moyens exceptionnels et considérables.

Est-il possible d’évaluer le coût de la dépollution et de la tentative de renflouement ?

Je laisserai à chacun le loisir de faire ses comptes mais cela est évidemment très important. Le propriétaire a déployé de gros moyens. Il a contractualisé et payé de nombreuses personnes pour ramasser les boulettes et les débris sur les plages. L’organisation mise en place par le propriétaire a été suivie dans le temps puisque quelques débris ont encore été ramassés la semaine dernière à Bélep et à Maré. Ceux-ci venaient du Kea Trader et pas seulement. Les équipes financées par le propriétaire et les assureurs font le nettoyage des plages.

S’échouer en haute mer, cela n’arrive nulle part. Sauf ici.

Le comité scientifique du parc de la mer de Corail a été saisi. Quel est son rôle ?

Donner un avis contradictoire sur l’étude menée par une entreprise environnementale, Polaris, qui a conclu qu’un retrait de l’épave est plus bénéfique, à long terme, qu’un maintien de l’épave. À court terme, le bateau ne va pas bouger énormément. Donc, l’impact ne va pas s’accroître. En revanche, les deux derniers cyclones qui sont passés sur le Kea Trader ont bien démontré que les coques pouvaient se déplacer et tout écraser sur leur passage. Si l’on prend une échelle de 20, 50, 200 ans ou jusqu’à ce que cette épave se soit « dissoute » dans l’eau, eh bien naturellement, l’impact sera infiniment plus considérable que si l’on retirait l’épave tout de suite. Une fois l’avis du comité scientifique connu, ce sera une décision concertée entre l’État et la recommandation du gouvernement. Il faut rappeler que le Kea Trader est actuellement en deux parties. Lors du passage des cyclones, les deux coques se sont d’abord séparées de plus de 300 mètres avant de se rapprocher et d’entrer en collision. On sait bien que si on laisse l’épave en place, les cyclones ne manqueront pas de passer dessus et continueront de déplacer les coques et de ravager le récif.

Parlez-nous de la barge Ca Li qui va démanteler le navire…

C’est un processus industriel inédit. La barge chinoise Ca Li a été conçue spécifiquement pour l’opération de démantèlement du Kea Trader et pour travailler dans des conditions dantesques que l’on retrouve sur le récif Durand. Elle fait 130 mètres de long et 32 mètres de large, elle comporte une grue de 800 tonnes, elle est semi-submersible (c’est-à-dire qu’elle va se poser sur le récif) et une centaine d’hommes travailleront dessus. Je ne peux pas en dire plus car, derrière tout ça, il y a le secret industriel qui est protégé par le constructeur. L’entreprise chinoise a été choisie car c’était la seule à apporter la solution ayant le moins d’impact sur l’environnement et probablement la moins cher pour le propriétaire. J’aurai aimé qu’elle puisse venir plus rapidement mais il y a ce dernier obstacle environnemental à franchir. Le chantier pourrait durer entre un an et un an et demi. Ce sera quand même assez considérable.

Est-ce l’un des accidents maritimes les plus complexes que le Pacifique Sud ait connu ces dernières années ?

L’un des plus complexes, très certainement. S’échouer en haute mer, cela n’arrive nulle part. Sauf ici. S’échouer sans terres émergées aux alentours, c’est encore plus rare. Ce qui a changé dans le Pacifique Sud, c’est la perception environnementale. Si vous m’aviez posé la question il y a quarante ans, ma réponse aurait été différente. Regardez l’Ever Prosperity 1 et le 2, personne n’a rien fait. On a radicalement changé de vision, et heureusement. On a des outils juridiques qui nous permettent désormais de traiter avec les armateurs pour que des solutions technologiques puissent être trouvées pour faire face à ces risques de pollution majeurs.

La défense de la zone économique exclusive

« On a démontré qu’on n’était pas commode, pas conciliant »

A-t-on les moyens de défendre la zone économique exclusive ?

Oui, je le crois et le dossier des blue boats le démontre bien. Certes, la zone est immense, certes, on n’a que quatre bateaux, une vedette côtière et deux avions de surveillance maritime mais nous avons des méthodes qui nous permettent de surveiller et de monter des opérations. Quand je dis qu’on n’est pas étanche c’est que si un pêcheur du Vanuatu vient dans nos eaux une journée pêcher 30 kg de poissons, on ne va pas le voir. Est-ce qu’en toute rigueur, il faudrait le prendre ? Oui, bien sûr. Est-ce que cela influe sur la ressource halieutique ? Non. Si vous avez le même pêcheur qui vient faire de la pêche industrielle chez nous, est-ce qu’on va le prendre, la réponse est oui. En ce sens, on a les moyens de défendre nos eaux. Le dispositif, compte tenu des menaces, est tout à fait adapté.

La Marine a intercepté près de deux tonnes de cocaïne en 2017. Depuis plus rien…

Je pense qu’on a démontré qu’on n’était pas très commode, pas conciliant et particulièrement efficace. Quand vous allez chercher un bateau en pleine mer, à 800 nautiques de la Calédonie avec des moyens aéromaritimes et que vous surprenez le contrevenant à 5 heures du matin, ça se sait dans tout le Pacifique. Les trafiquants vous évitent après. Et puis, il y a d’autres moyens de convoyer de la drogue comme, par exemple, dans des containers. Deux tonnes de cocaïne saisies en deux mois, ça a dû faire mal aux trafiquants. La Calédonie est aujourd’hui une zone de passage, pas d’arrivée. Le marché n’est pas suffisamment intéressant. Il faudra tout de même faire attention aux trafics de méthamphétamines qui sont des produits moins compliqués à fabriquer, à faible coût de production et à haute valeur à la revente. Là aussi, il y a une réelle coopération entre les services néo-zélandais et australiens.

Les blue boats

« On a des ressources attirantes »

Plus aucun blue boat n’a été vu dans nos eaux depuis fin 2017. Cela veut-il dire pour autant qu’on ne reverra plus jamais ces pêcheurs illégaux ?

À court terme, probablement. À long terme, il faut être très prudent. On a des ressources attirantes. Fatalement, eux ou d’autres vont essayer de revenir. Et puis l’holothurie n’est pas la seule espèce à haute valeur ajoutée. Il y a les bénitiers, les requins, les poissons. À partir du moment où l’environnement de l’hémisphère Nord s’appauvrit et que nous, on a un environnement préservé, eh bien on fonctionne comme un aimant. Il faut continuer à surveiller et à intervenir tant que nécessaire.

Était-ce de la pêche semi-industrielle ?

Quand on arrive avec une flottille de plusieurs bateaux, en intercommunication, qu’on est capable de durer sur zone, de réparer ses avaries, de se soutenir les uns les autres et d’être en flux continu, c’est semi-industriel. En quelques mois, on a établi plus de 70 procès-verbaux d’infraction.

La Calédonie dans l’axe indo-pacifique

« La Chine achète, endette et s’implante »

Comment analysez-vous la présence de la Chine dans le Pacifique Sud ?

La Chine est un très grand pays qui a été humilié pendant un siècle et qui s’en souvient très bien. Elle a aujourd’hui décidé de devenir une grande puissance maritime et d’aller chercher les ressources où elles se trouvent pour nourrir son milliard et demi d’habitants. Lorsqu’elle vient dans le Pacifique Sud, la Chine achète, endette et s’implante. Mais de façon légale. Ce n’est pas de la colonisation militaire. Elle ne fait guère plus que ce que nous avons fait au travers des siècles. Si l’on considère que la Chine est prédatrice, on a tout intérêt à proposer aux autres pays des offres plus intéressantes.

Des navires de pêche chinois ont-ils déjà été repérés dans les eaux calédoniennes ?

On a eu des cas de transit. Lorsque les bateaux de pêche entrent dans la ZEE, ils doivent se déclarer. S’ils ne le font pas, on discute avec eux, on les prend en photo et on vérifie qu’il n’y a rien d’illégal. Les Chinois sont très légalistes. Ils pêchent uniquement dans les eaux pour lesquelles ils ont des licences.

L’incident dans le détroit de Taïwan avec Le Vendémiaire était-il évitable ?

Le Vendémiaire était dans le droit international. Le Pacifique Nord est une zone sensible où il y a des accrochages récurrents. La zone économique exclusive de la Chine est ridiculement petite ou en tout cas totalement disproportionnée par rapport à sa puissance et à sa masse terrestre. C’est ça qu’elle conteste et qui la gêne beaucoup.

1,4 million de km2,

c’est la superficie de la zone économique exclusive (ZEE) de la Nouvelle-Calédonie, soit près de 13 % de la zone économique exclusive française et la deuxième la plus importante pour un territoire français après la Polynésie.

697 conteneur

sont été extraits du Kea Trader par barge et par hélicoptère, en 2018. Près de 399m3 de débris potentiels ont également été retirés des cales du navire.

Jean-Louis Fournier, commandant de la zone maritime