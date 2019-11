L’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC) est à la croisée des chemins. Services financiers et postaux sont déficitaires, tout juste compensés par les télécoms plus rémunératrices, mais devant viser toujours plus de compétitivité. Quels sont les défis de l’Office et les paradoxes qu’il doit réussir à manier ? Éléments de réponse.