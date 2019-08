Parents, n’ayez pas peur de votre sexualité

Ne pas avoir peur de répondre aux questions

Le tabou de la sexualité est universel mais on ne sait plus très bien pourquoi. Pour le briser, le plus simple est de parler. Si l’enfant pose une question, lui répondre simplement et nommer les choses. Exemple de dialogue possible : « J’ai entendu des bruits cette nuit dans votre chambre, j’ai eu peur ». « Avec papa/maman, on se faisait un câlin pour adultes ». « J’ai cru que vous aviez mal à cause des bruits ». « Non, ne t’inquiète pas, on faisait l’amour ». C’est aussi l’occasion de parler de la notion de plaisir. Car le sexe est la seule matière qu’on n’apprend pas. Pourtant, le sexe n’est pas que de la prévention ou une question de reproduction.

Intimité de la chambre

La chambre des parents doit rester un lieu intime, l’endroit où le couple peut être un couple à part entière. L’enfant doit apprendre à frapper avant d’entrer. Avoir un loquet peut aussi être une bonne idée pour s’assurer de l’intimité et éviter la crainte d’être surpris en train de faire l’amour. Les enfants aussi ont le droit d’avoir, dès qu’ils en ressentent le besoin, une intimité dans leur chambre. Les parents doivent alors faire attention à frapper avant d’entrer.

Poser des limites

L’intimité du corps fait partie de l’éducation. L’idée n’est pas de cacher sa nudité mais d’inculquer petit à petit à l’enfant le respect de son corps et le fait qu’il a, comme ses parents, droit à son intimité. Prendre un bain avec ses enfants petits ne pose pas de problème, entrer dans la salle de bain quand ils sont sous la douche adolescents n’est pas recommandé. Ainsi, les enfants vont apprendre les règles sociales et le respect du corps.

Parent : un statut parmi d’autres

Être père ou mère prend beaucoup de place, ce n’est pourtant qu’un statut parmi d’autres, comme celui d’amant.e. Souvent, les nouveaux parents sont entièrement occupés par les besoins de l’enfant, ce qui est normal.

Mais il ne faut pas oublier les autres rôles, pour ne pas être déconnecté de soi ou que les tensions s’installent dans un couple.

Dans la case

Dans le monde mélanésien, il n’est pas rare que les membres d’une même famille dorment sous le même toit. L’intimité est partagée. L’important est, là encore, de parler, de répondre aux questions tout en faisant attention à penser un espace intime pour chacun (pouvoir fermer à clef certains espaces ou isoler des endroits de sommeil pour les adolescents) afin de ne pas rendre tabous le corps ou l’acte sexuel. Plus la parole sera libérée, plus l’enfant vivra plus tard une sexualité saine et épanouie.

Choquant, pourquoi ?

La question est : pourquoi serait-ce choquant de parler de sexe avec ses enfants? On n’est pas obligé de donner des détails, simplement de poser les mots justes. Plutôt que de parler de graine, dites le mot spermatozoïde. En quoi ce mot est-il plus choquant que celui d’une autre partie du corps comme la clavicule ?

Savoir +

Le site de la sexologue Charlotte de Buzon : www.sexotherapeute.nc