Il aura été le procureur du premier référendum et il sera très probablement celui du deuxième. Logique et rassurant. Parce que sa connaissance du monde calédonien, dans un domaine où l’on est obligé de l’appréhender beaucoup plus rapidement que dans n’importe quel autre, est certaine. Parce qu’Alexis Bouroz est aussi un homme qui ne se cache pas derrière son petit doigt. Il dit les choses, quitte à déplaire, quitte à s’éloigner du politiquement correct dans un pays où toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire.