« Pas question de laisser partir un jeune à 13 ans »

En attendant la tempête que promettent les All Blacks aux Bleus, samedi à Auckland, le président de la Fédération française profite d’un moment de calme au pays de Jocelino Suta, Sébastien Vahaamahina et Yolaine Yengo. Dans les écoles de rugby, à Nouméa et à Népoui, il a forcément croisé de futurs Bleus. À quinze ou à sept, le potentiel est immense, il en est convaincu. Hors de question de regarder chez les voisins : le « pillage » des Fijdi, il n’en veut plus.