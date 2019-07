« A l’Etat et aux actionnaires d’Eramet d’assumer leurs responsabilités »

Les Nouvelles calédoniennes : Que s’est-il dit au cours de cette longue rencontre avec le Premier ministre ?

Philippe Dunoyer : Nous avons d’abord pu exposer au Premier ministre notre position par rapport à l’organisation des futurs référendums, sujet qui sera abordé à l’occasion du prochain Comité des signataires. Cette position est la suivante : pour nous, l’organisation de deux nouveaux référendums, dont le premier a d’ores et déjà été demandé par l’Avenir en confiance et par le FLNKS, va aggraver les tensions et renchérir l’attentisme dont souffrent déjà la société et l’économie calédoniennes.

Nous avons, de notre côté, réaffirmé au Premier ministre notre attachement à ce qu’un dialogue approfondi et nourri soit favorisé dans la perspective de substituer à ces deux référendums binaires d’opposition un référendum de projet. Parce qu’il faut sortir par le haut de l’accord de Nouméa qui est l’échéance que nous avons tous devant nous.

Que vous a répondu

le Premier ministre ?

Il est d’ores et déjà tourné vers le prochain Comité des signataires, qui devrait se tenir, nous dit-on, lors de la deuxième quinzaine du mois de septembre, et vers la question du prochain référendum. Mais il a besoin d’ici là de se faire une idée plus précise de la situation politique issue des dernières élections. Nous lui avons rappelé les dangers de l’accélération réclamée par certains. En grande partie parce qu’entre la révision nécessaire de trois listes électorales, les échéances municipales de 2020, les législatives et la présidentielle de 2022, les campagnes risquent de se télescoper.

Vous avez aussi évoqué

le dossier SLN…

Nous avons tenu à faire un point sur la situation de la SLN, pour laquelle tout le monde s’inquiète, notamment à l’aube de plusieurs décisions qui pourraient être prises lors du conseil d’administration d’Eramet qui se tient mercredi (aujourd’hui NDLR). Nous avons tenu à rappeler plusieurs choses au Premier ministre, notamment le fait que la Nouvelle-Calédonie a fourni sa part d’efforts pour soutenir la SLN dans sa reconstruction et son redressement. Je pense aux autorisations d’exportation, qui ont été multipliées par quatre, passant d’un à quatre millions de tonnes, ce qui est une première dans l’histoire de la Calédonie, mais aussi au projet de centrale électrique, qui est porté par la Nouvelle-Calédonie alors qu’il aurait dû l’être par la société Eramet. Nous lui avons enfin rappelé que les salariés et les sous-traitants de la SLN avaient fourni de gros efforts, comme le montre le passage de l’effectif de la société de 2 300 à 1 750 personnes, la profonde réorganisation du travail et la baisse des dépenses de sous-traitance.

Qu’avez-vous demandé précisément à Édouard Philippe ?

Nous lui avons dit que si aujourd’hui, alors qu’a été mise sur pied une nouvelle organisation du travail, persiste une difficulté, c’est à l’Etat et aux actionnaires d’Eramet d’assumer leurs responsabilités. Et qu’ils devront le faire en apportant les financements nécessaires pour permettre à la SLN de franchir ce cap difficile en attendant que les mesures mises en place produisent leur effet, qui est d’atteindre une baisse du prix de revient de 20 %. La partition de la Calédonie, des salariés de la SLN et des sous-traitants a été jouée, il faut maintenant que les actionnaires, c’est-à-dire l’Etat et la famille Duval, assument leur part.

Comment le pourront-ils ?

C’est tout à fait possible lorsqu’on se souvient qu’il y a sept ans à peine, ce sont plus de 100 milliards de francs CFP de dividendes qui ont été distribués aux actionnaires. Ces 850 millions d’euros représentent une somme tout à fait colossale par rapport aux besoins qui sont aujourd’hui ceux de la société. Il n’est en tout état de cause pas question que ce soit aux Calédoniens, directement ou indirectement, au travers d’un projet ou d’un emprunt que devrait souscrire Enercal, d’assumer cet effort.