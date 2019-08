Alison Carrington remplace Paul Wilson au consulat général d’Australie

La prochaine consule générale d’Australie à Nouméa, Alison Carrington, prendra ses fonctions le 20 août. Elle remplacera Paul Wilson, arrivé en 2015 et qui repartira le 19 août. Alison Carrington a évolué tout au long de sa carrière au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur (DFAT) et était dernièrement directrice de la représentation du ministère dans l’Etat du Queensland. Auparavant, elle a dirigé la section Union européenne et la section Droit de la mer, de l’environnement et de l’Antarctique au sein du ministère à Canberra. A l’étranger, elle a travaillé à l’ambassade australienne à Berlin, et réalisé des missions en Jordanie et à Trinité-et-Tobago. Alison Carrington est titulaire d’un bachelor en Droit (avec distinction) et d’un bachelor en Arts de l’Université du Queensland. Elle s’installe en Nouvelle-Calédonie avec son mari et ses deux enfants.