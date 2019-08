Deuxième référendum : le Premier ministre choisira la date

Interrogé sur la date du prochain Comité des signataires et sur celle du prochain référendum, Laurent Prévost a indiqué que les arbitrages étaient du ressort du Premier ministre, lequel a rencontré de nombreux responsables calédoniens en juin et en juillet. Seule indication : l’activité est relativement calme à Paris au mois d’août, et il y a en Calédonie, depuis le 12 mai, beaucoup de nouveaux élus qui doivent prendre leurs marques.

Donc pas de précipitation.

Le choix de la date du deuxième référendum sera bien sûr au menu, reste à trouver un compromis. L’Avenir en confiance a demandé qu’il se tienne au plus tôt, c’est-à-dire à la fin du premier semestre 2020. Mais il y aura les municipales, la mise à jour de la liste spéciale.

Le FLNKS a demandé qu’il se tienne plutôt au second semestre. Comme il se dit que l’Etat souhaiterait boucler le cycle référendaire (trois consultations) avant la campagne présidentielle de 2022, les fenêtres de tir pour les référendums 2 et 3 ne seront peut-être pas faciles à trouver. D’autant que, comme le rappelait Thierry Lataste, prédécesseur de Laurent Prévost, si le « non » l’emporte toujours sur le « oui » au deuxième référendum, l’écart aura son importance sur la suite. Si cet écart est faible, les indépendantistes demanderont sans doute une troisième chance.

S’il est important, les loyalistes chercheront une solution négociée.