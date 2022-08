Déwé Gorodey, la fin des luttes

Son dernier combat était trop inégal. Déwé Gorodey est décédé dimanche des suites d’une longue maladie. Cette figure indépendantiste du monde kanak, qui venait de fêter ses 73 ans le 1er juin, laisse une empreinte certaine dans l’histoire de la Nouvelle-Calédonie. Car ses engagements politiques mais aussi culturels ont participé à l’évolution contemporaine du pays. À la tribune, comme avec un stylo, cette femme de caractère militait pour la dignité de son peuple. " Nous, on nous a obligés à aller à l’école, on nous a asséné une culture qui n’était pas la nôtre " déplorait Déwé Gorodey dans une interview réalisée en 1997 par Blandine Stefanson, de l’université d’Adélaïde en Australie. " Il ne faut pas oublier que, moi, je suis très engagée. C’est un choix : je me situe du point de vue kanak ".

Après le lycée Lapérouse, la demoiselle fait le grand saut en 1969, direction l’université Paul-Valéry de Montpellier en Métropole. En parallèle d’études littéraires, conclues par une licence, puis plus tard un Capes, le militantisme est déjà actif auprès de l’association des Kanak en France avec, entre autres, Paul Néaoutyine. " Elle s’interrogeait sur la place des femmes, et plus largement, de la dimension coloniale " se souvient Jean-Paul Caillard, alors étudiant en médecine.





De retour au pays, en 1973, Déwé Gorodey intègre les Foulards rouges, puis l’année suivante, le Groupe 1878, en hommage à la révolte du grand chef Ataï. Ce mouvement créé par des jeunes de la Grande Terre, dont Elie Poigoune, est contestataire, revendicatif. L’axe premier, " les terres volées ". Les événements français de Mai 68 sont un des éléments déclenchants du réveil kanak. La native de Ponérihouen a " un tempérament fougueux, elle n’a pas la langue dans sa poche " selon ses copains de l’époque. Au point d’être emprisonnée trois fois, au Camp-Est, en 1974 et en 1977.

De tous les gouvernements

Le pas dans l’arène politique est presque naturel. L’enseignante participe en 1976 à la création du Palika, le Parti de libération kanak, alors la première formation politique fondée dans un but officiel de revendication d’indépendance. Elle ne quittera jamais l’organisation. " Dans le contexte colonial, le colonisé n’existe pas ", signalait Déwé Gorodey au cours d’une interview en 1997.





Ses missions, en tant que chargée des relations extérieures du front indépendantiste, la conduisent dans le Pacifique, au Mexique, en Algérie, au Canada, ou encore à l’ONU. " Elle s’est détachée, petit à petit, de la lutte de terrain, pour faire de la lutte institutionnelle " analyse un observateur.

Elue en 1999 dans les rangs de l’UNI à l’assemblée de la province Nord, l’admiratrice d’Indira Gandhi " pour son courage politique " était la seule personnalité à avoir fait partie de tous les gouvernements calédoniens depuis la création de l’institution il y a dix-neuf ans, jusqu’à ce que la maladie ne l’en écarte en 2019. Cette particularité lui a valu un trait d’humour dans les couloirs de l’exécutif : " La loi organique prévoit que le gouvernement est composé de dix membres et de Déwé Gorodey ". La vice-présidence lui fut confiée à deux reprises. Dans son dernier portefeuille, figuraient la culture, la condition féminine, ainsi que la citoyenneté. Dont la Fête fut instaurée par ses soins. Tout comme furent poussées la création du Poemart, de la Sacenc, ou encore la mise en place du Salon international du livre océanien, le Silo. Mais " on est tous victimes du temps ", disait Déwé Gorodey.

Gorodé, la femme de lettres

Quand la femme politique se fait auteure, Déwé Gorodey se dépouille d’une lettre et devient Déwé Gorodé. Son premier recueil de poésie, Sous les cendres des conques, paraît en 1984. Son premier roman, L’Epave, en 2005. Ce sera le premier " roman kanak ". Ses recueils de nouvelles sont nombreux, et l’écrivaine s’essaie aussi au théâtre. Curieuse des autres artistes, Déwé Gorodé contribue aussi à plusieurs œuvres à quatre mains (avec Nicolas Kurtovitch, Weniko Ihage, Imasango…). Le Salon international du livre océanien, qu’elle contribue à créer en 2003, sera le terreau de nombreuses rencontres artistiques. Le documentaire Ecrire le pays suit le regard admiratif que lui porte le grand auteur maori Witi Ihimaera. La femme de lettres reste indissociable de sa prise de conscience politique. C’est lorsqu’elle est incarcérée au Camp-Est, dans les années 1970, qu’elle compose des poèmes qu’on retrouvera dans Sous les cendres des conques.

Le lien à la terre, fondement de la culture kanak — et de revendications politiques — est omniprésent. Pour beaucoup, c’est d’ailleurs quand elle écrit sa relation à la terre, les détails de la nature, ce " cordon ombilical " qui la relie à son pays que ses mots sont les plus beaux, les plus touchants.

Sa plume forte et puissante se met aussi parfois au service de sujets difficiles, comme les violences faites aux femmes dans L’Epave.

Dès l’enfance, Déwé Gorodé avait hérité de son père un goût pour les histoires et pour l’art de conter. Le patriarche racontait à la fratrie, en paîcî, les récits généalogiques, l’histoire des clans, le mythe de Téâ Kanaké, mais aussi de grands classiques français, comme Les Misérables. Lorsque la petite fille devait travailler aux champs, elle esquivait souvent la corvée en racontant des histoires pour distraire ses frères et sœurs. L’écriture était venue tôt, aussi, sur les papiers qui traînent, dans un calepin quand elle est adolescente. Mais le déclic poétique s’était fait en France, où elle étudie les lettres modernes. Un déclic lié autant à la nostalgie qu’à la prise de conscience politique. Elle écrivait, beaucoup, souvent. Il n’était pas rare de la voir s’installer sur sa terrasse à Nouméa, stylo à la main. Mais c’est chez elle, à Ponérihouen, qu’elle aimait le mieux se poser pour écrire. Elle gardait précieusement des cartons entiers d’écrits. Elle travaillait aussi sur les écrits de son père, pasteur proche de Leenhardt, en vue d’une édition.