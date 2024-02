[Direct] 24 millions de francs pour lutter contre l'insécurité routière

17h40] Après un début d'après-midi consacré aux problèmes de l'érosion côtière et du réchauffement climatique au phare Amédée ainsi qu'à la signature du contrat de développement entre l'Etat et la province Sud pour la période 2024-2027, Gérald Darmanin et Marie Guévenoux est de retour sur la terre ferme pour la présentation des nouveaux radars automatiques. La ministre déléguée aux Outre-mer annonce que 24 millions seront consacrés cette année à la lutte contre l'insécurité routière. Puis, chaque année à partir de 2025, 7,1 millions viendront compléter ce dispositif pour accompagner le gouvernement, compétent en termes de sécurité routière.





[17h15] Trois gendarmes ont été blessés lors de la manifestation dont un "très sérieusement ", confirme Yves Dupas, le procureur de la République, qui devrait en dévoiler davantage par voie de communiqué d'ici demain.





[14h20] La tension lors de la mobilisation de militants indépendantistes (CCAT), qui s'opposent au dégel du corps électoral, est montée d'un cran en fin de matinée entre manifestants et forces de l'ordre. Aux jets de bouteilles, les gendarmes ont répondu par l'envoi de gaz lacrymogènes. Le calme est revenu en début d'après-midi mais les manifestants restent nombreux devant le gouvernement malgré la pluie battante. La circulation est toujours coupée rue Gallieni et le trafic est perturbé à Nouméa.



[13h30] Éric Dupond-Moretti débute son tour du palais de justice, durant lequel il découvre les travaux menés ces dernières années pour la construction de quatre nouveaux bâtiments et sept nouvelles salles d'audience, dans le cadre d'un programme de rénovation financé par l'Etat.





[11h40] Gérald Darmanin et Marie Guévenoux viennent d'arriver à Météo France qui doit renouveler ses trois radars d'observation à Nouméa, à Lifou et dans le Nord. L'infrastructure de Tiébaghi étant détruite depuis le passage d'Oma en 2019. Les trois nouveaux radars coûtent 1,1 milliard de francs financés à 70% par l'Etat via les contrats de développement passés avec le gouvernement. Ces installations doivent permettre de gagner en précision dans les prévisions météo, notamment en cas d'intempéries (cyclones, fortes pluies, etc.)





"Il faut améliorer nos outils et Météo France travaille, partout sur le territoire national, à déployer des technologies plus efficaces tant dans les précisions que dans la lutte contre le réchauffement climatique pour protéger la population, glisse Gérald Darmanin, à l'issue de la visite, jugeant bon d'ajouter que "les territoires d'Outre-mer sont en premier touchés par les questions du réchauffement climatique et c'est particulièrement vrai pour les territoires du Pacifique, dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française."

[11 h 30] L'audience solennelle de la cour d'appel a laissé place à celle du tribunal de première instance, toujours en cours. Ensuite, en début d'après-midi, Éric Dupond-Moretti doit inaugurer les travaux du palais de justice de Nouméa.





[10h20] Le garde des Sceaux est arrivé au palais de justice pour assister à l'audience solennelle de la cour d'appel puis du tribunal de première instance. A cette occasion, le premier président de la cour d'appel Gilles Rosati a salué le " plan d'actions et de soutien " mis en place par le ministère de la Justice afin de mettre fin à la " perte de moyens et de sens " au sein des différentes juridictions, dont celle de Nouméa.

Le procureur général, Bruno Dalles, a quant à lui listé devant le garde des Sceaux les principaux défis à relever en Nouvelle-Calédonie, à commencer par la lutte contre l'insécurité routière et les violences intrafamiliales.





" Je suis venu honorer la justice et, au-delà, la justice coutumière."

[9h10] Le ministre de la Justice a lui aussi pris la parole durant la coutume. " Je suis venu honorer la justice et, au-delà, la justice coutumière. La justice, c'est d'abord la paix et la possibilité de pouvoir échanger. On ne peut pas construire l'avenir si on oublie le passé. Je voudrais en profiter pour vous faire une confidence : je suis sensible à la situation de la Nouvelle-Caledonie parce que j'en entends parler en permanence mais aussi parce que je suis issu d'un homme français et d'une femme venue d'un autre pays. Je suis donc la démonstration de ce que l'avenir commun peut être. La coutume, la tradition, la culture, on ne peut pas les mettre de côté. Mais ce monde est en perpétuelle évolution et nous devons nous adapter. J'ai la certitude, monsieur le président du Sénat coutumier, que nous avons un avenir commun à construire. "





"Merci d'être venus de loin car nous avons des choses à nous dire."

[9h00] L'accueil au Sénat coutumier a été l'occasion des premières prises de parole. " Votre présence est le préalable à tout, a salué Victor Gogny, président du Sénat coutumier. Merci d'être venus de loin car nous avons des choses à nous dire. Il faut aller un peu plus en-dedans pour en sortir ce qui est important. "





[8h45] Les ministres assistent à la coutume d'accueil au Sénat coutumier à Nouville. Ils devraient ensuite se séparer, Eric Dupond-Moretti allant au palais de Justice de Nouméa alors que Gérald Darmanin et Marie Guvénoux doivent se rendre à Météo France.

[8h15] Les trois ministres ont déposé une gerbe sur le monument aux morts, alors que la pluie s’est invitée à la cérémonie.





[8h10] Il est rejoint à l’instant par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et la ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux.

[8 heures] La cérémonie au monument aux morts, sur la place Bir-Hakeim, se prépare en attendant l’arrivée des trois ministres. C’est la première séquence de la journée, passage incontournable d’une visite ministérielle sur le Caillou. Eric Dupond-Moretti vient d’arriver.