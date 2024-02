[Direct] Eric Dupond-Moretti : la future prison de 600 places représente "un investissement de 60 milliards de francs"

Sécurité et agriculture sont au programme de ce deuxième jour de visite ministérielle, de Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti et Marie Guévenoux en Nouvelle-Caléonie, où ils doivent se rendre au Camp-Est, avant de découvrir le site du futur centre pénitentiaire, à Ducos. Direction ensuite Moindou, où sera présenté la future brigade de gendarmerie et le dispositif des "éleveurs vigilants". Les Nouvelles calédoniennes suivront en direct les séquences des trois ministres tout au long de cette journée.