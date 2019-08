Il manque trois milliards de TGC

Il a manqué 3 milliards CFP de recettes de TGC au cours du premier semestre 2019 par rapport aux prévisions effectuées l’an dernier. Du coup, la trésorerie manque, le budget primitif 2019 ne répond pas aux attentes, et il ne va pas être facile d’élaborer le budget supplémentaire qui doit être discuté au Congrès au mois de septembre. C’est le constat sévère que dressent conjointement Yoann Lecourieux et Christopher Gygès, membres du gouvernement, en charge pour le premier du budget et des finances, pour le deuxième de la fiscalité et de la relance économique. Première conséquence, le budget supplémentaire 2019 devrait afficher non pas des recettes nouvelles, mais un déficit dépassant les 3,5 milliards. Car d’autres recettes fiscales comme l’impôt sur le revenu ou celui sur les sociétés sont aussi en déclin. « C’est peu dire que ce budget était très optimiste », siffle Yoann Lecourieux. « Il a été bâti sur une prévision de croissance de 4 % alors que chacun sait qu’en période électorale, il y a une phase d’attentisme qui fait baisser la consommation, or c’est la consommation qui alimente la TGC. Mais au-delà, pendant les trois dernières années, la politique de contrôle de l’économique a été fatale pour l’activité en Calédonie. » « Les pouvoirs politiques n’ont pas été capables de donner assez de confiance aux gens pour consommer » renchérit Christopher Gygès. Autre cause pointée par les deux élus, la multiplication des exonérations de TGC ou de baisse des taux. « Là encore, en période électorale, c’est difficile de refuser des petites faveurs. Quand les professionnels du pneu ont demandé une diminution de TGC, ils l’ont obtenue. C’est un manque à gagner de 700 millions par an. » Deuxième conséquence, toutes les collectivités (provinces, communes) vont subir peu ou prou ce manque de recettes.

En attendant Lucy

Autre grief adressé par les deux hommes au précédent gouvernement, l’inscription en recettes de 800 millions de terrains à vendre. « On n’a trouvé que 50 millions de terrains vendus. De plus, ils ont annoncé 4,5 milliards d’emprunts à l’AFD pour équilibrer le budget, or l’Agence n’a accepté que 3,5 milliards. Ils le savaient, ils ont utilisé des faux chiffres. » Cela dit, la période électorale est terminée, les institutions sont en ordre de marche, le nouveau pouvoir en place a plutôt la côte auprès des entreprises. De plus, le vaste projet Lucy porté par l’usine métallurgique de Vale devrait être un puissant levier d’activité et d’emploi. Les perspectives sont donc moins sombres pour le deuxième semestre. « Si les choses devaient continuer sans amélioration, nous finirions l’année avec une perte de rendement de 6 milliards. Nous espérons contenir la perte à 3 ou 4 milliards » espère Yoann Lecourieux. L’ancien président Philippe Germain a été sollicité à propos de ces critiques, il devrait faire valoir ses arguments très bientôt.