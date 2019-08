L’Eveil océanien tient son premier conseil politique aujourd’hui

C’est dans l’amphi 400 de l’Université que l’Eveil océanien a choisi de réunir son premier conseil politique. Il s’ouvrira ce matin à 8 heures. Après des salutations et des remerciements, l’ordre du jour sera déroulé à partir de 9 heures. Il comportera une analyse des dernières provinciales et l’installation de l’Eveil océanien à la province Sud, au gouvernement et au Congrès. Puis, place sera faite à l’avenir et à la structure du parti en évoquant, notamment, les échéances électorales à venir, dont les municipales de 2020.

Une séance de questions-réponses avec le public est prévue à 10 h 30, avant de conclure cette matinée à 11 h 30. Un verre de l’amitié permettra de poursuivre les discussions jusqu’à 13 heures.