L’UPM pointe du doigt l’attitude de l’UC

« Il est difficile de croire en l’absence d’accord politique conclu entre l’Union calédonienne d’une part et l’Avenir en confiance et l’Eveil océanien d’autre part, pour la gouvernance de l’exécutif du pays issu des élections du 12 mai dernier, au regard des positions politiques respectives diamétralement différentes », tempête l’Union progressiste en Mélanésie dans un communiqué.

« A aucun moment, une liste commune du FLNKS au gouvernement n’a été envisagée, et ce malgré les approches de l’UNI », poursuit le président, Victor Tutugoro, pointant à nouveau du doigt l’attitude de l’UC. « Une fois de plus (...) la voie privilégiant la démarche unitaire du FLNKS a été sacrifiée au profit d’ambitions qui ne relèvent pas des décisions prises au regard des préoccupations communes ».

Pour l’UPM, « le FLNKS devra se réorganiser face aux différents enjeux à venir pour continuer à porter, de manière plus sereine et plus incisive, les espoirs de tout un peuple ».