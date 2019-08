La province Sud promet de « rétablir la sécurité »

Le dispositif d’aide aux commerces simplifié

Le nouveau haut-commissaire, Laurent Prévost, est prévenu. « Je l’ai déjà informé que la sécurité était un sujet central », révèle Sonia Backes qui affirme que « l’une des priorités de la province Sud » qu’elle dirige désormais est de « rétablir la sécurité et protéger les Calédoniens ».

Première mesure : la simplification des démarches pour accéder au dispositif d’aide à la sécurisation des commerces.

La province a accordé seulement 4,8 millions d’aides sur une enveloppe de 100 millions, la faute à « un dispositif trop rigide ».

Désormais, la mesure est étendue aux commerces de moins de 350 m2 de surface (contre moins de 150 m2 auparavant), aux professions libérales du secteur médical et paramédical, aux crèches et aux garderies et aux associations soumises à l’impôt sur les sociétés. Pour rappel, la province prend en charge 50 % des dépenses de sécurisation dans la limite d’un million de francs.

Écoles, collèges : haro aux dégradations

Depuis le 1er avril, quarante atteintes aux personnels, aux enfants et aux biens des écoles primaires du Sud ont été signalées.

La « généralisation des plans particuliers de mise en sûreté », des documents qui prévoit « l’évacuation des personnes » et « la mise en sûreté dans les locaux », a ainsi été lancée.

« On n’est pas à l’abri d’une personne désaxée et armée qui rentre dans un établissement », souligne Gil Brial, vice-président.

Pour les collèges, outre les 120 millions consacrés au gardiennage, trois mesures ont été annoncées : limiter les intrusions par une réhausse des clôtures, utiliser des caméras thermiques pour détecter les intrusions et mettre en place des barreaux et des alarmes.

Auxiliaires de proximité et caméras

Sonia Backes veut « plus de présence de personnes formées en uniforme » sur le terrain.

Pour cela, elle a rappelé que douze auxiliaires de proximité supplémentaires sont mis à disposition cette année. L’institution promet aussi d’accompagner financièrement les communes pour implanter davantage de caméras de vidéosurveillance et pour moderniser les équipements des polices municipales.