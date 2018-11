En annonçant la tenue d’un Comité des signataires en décembre, Edouard Philippe a déclaré que lui et Annick Girardin, ministre des Outre-mers, feraient des propositions pour remettre les enjeux économiques et sociaux au cœur des travaux entre l’Etat et les partenaires politiques calédoniens. Réactions locales plutôt très favorables.