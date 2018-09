Cinq jours. Pour s’imprégner d’une Calédonie en pleine mutation. Pour échanger avec des partenaires politiques divisés mais aussi les adversaires indépendantistes. Et surtout pour défendre le maintien du territoire dans l’espace tricolore le 4 novembre prochain. Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, le martèle, la France n’est plus aujourd’hui un carcan, mais une protection et une liberté.