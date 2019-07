Le FLNKS à la tribune du Mouvement des pays non-alignés

POLITIQUE. Le FLNKS a été invité en tant que membre observateur - un statut porté depuis trente-trois ans -, à la réunion ministérielle du « Mouvement des non-alignés » il y a quelques jours à Caracas, au Venezuela.

La crise internationale entre l'Iran et les Etats-Unis, ou encore la guerre commerciale entre Pékin et Washington, ont occupé les esprits lors de la rencontre. Surtout quand la thématique centrale abordait une question sensible : comment promouvoir et consolider la paix notamment par le respect du droit international.

Le sujet de la décolonisation et de l’autodétermination a aussi alimenté les débats, ces notions étant chères à ce groupe de 120 Etats créé en septembre 1961 durant la Guerre froide autour d’une formule : aligné ni avec ni contre aucune grande puissance mondiale.

« Campagne de la peur »

Le FLNKS a tenu à apporter, auprès des membres réunis au Venezuela, son analyse sur l'évolution politique après le référendum du 4 novembre 2018. A la tribune, Charles Wéa, représentant permanent du Front en Australie, a pointé l’impact de « l'immigration incontrôlée en Nouvelle-Calédonie ».

Toutefois, aux yeux du responsable indépendantiste, le résultat représente une première étape positive, avant l'organisation des deux prochains possibles scrutins d’autodétermination. Pour Charles Wéa, originaire d'Ouvéa et militant du Palika, « la campagne de la peur menée par les anti-indépendantistes a aussi pesé au sein des communautés européenne et océanienne ».

Ce cadre du FLNKS a demandé à voix haute à la France de créer les conditions nécessaires pour que la Nouvelle-Calédonie continue à s'inscrire dans le cadre du processus ouvert par l'accord de Nouméa sur la base des recommandations de l'ONU à s'émanciper vers la pleine souveraineté. Le « Mouvement des non-alignés » a ainsi été sollicité pour soutenir la coalition indépendantiste dans cette voie.