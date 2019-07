Le gel du corps électoral provincial bientôt devant la Cour européenne

L’association « Un cœur une voix », qui défend les habitants de Calédonie exclus du corps électoral spécial pour les élections provinciales, devrait dans quelques semaines déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme pour faire condamner l’Etat français.

Motif de cette procédure, obtenir de la cour qu’elle dise que les restrictions apportées par la France aux droits des citoyens, le gel du corps électoral provincial, est contraire aux principes mêmes de sa Constitution, et contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.

A la base de ce recours, le cas d’Evelyne Denat et de sa fille Christelle. Evelyne est une Calédonienne de troisième génération, née ici, mais qui a épousé un militaire et l’a suivi hors du pays pendant plus de 20 ans. Partie en 1978, elle est revenue en septembre 1999, et s’est inscrite sur les listes électorales. C’était le temps du corps glissant sur dix ans pour voter aux provinciales. Depuis, en 2007 exactement, ce corps a été gelé pour tous ceux arrivés après novembre 1998. Ce qui fait qu’Evelyne n’a pu voter ni aux provinciales de 2014, ni à celles de 2019. Partie trop longtemps. En revanche, sa qualité de native lui a donné le droit de voter lors du référendum.

Evelyne Denat avait contesté son refus d’inscription devant le juge d’instance qui n’a fait qu’appliquer la loi.

Elle a ensuite été accompagnée par l’association « Un cœur une voix » qui a choisi une voie de contournement pour contester le décret de convocation des électeurs aux provinciales de 2019 devant le Conseil d’Etat. Sans surprise, la haute juridiction administrative s’est déclarée incompétente, mais cette décision était le préalable nécessaire pour aller devant la Cour européenne des droits de l’homme. La juridiction européenne avait déjà eu l’occasion de se pencher sur ce dossier. Mais c’était avant 2007, au temps de la restriction glissante et non gelée. « Elle avait toléré des exclusions, mais sous la condition expresse qu’elles soient limitées dans le temps » rappellent Raphaël Romano et Marc Zeisel. Aux yeux des deux responsables de cette association, les conditions sont à présent différentes. « Il s’agira pour la Cour européenne d’apprécier la conformité aux droits de l’homme d’une mesure d’exclusion constitutionnalisée, à durée indéterminée. Compte tenu des délais, elle sera amenée à se prononcer en 2021 ou en 2022, c’est-à-dire lorsque le cycle référendaire touchera à sa fin et que l’on approchera de nouvelles élections provinciales. »

Raphaël Romano et Marc Zeisel estiment que, si l’on en était resté à un corps électoral glissant, assujetti à la condition de dix ans de résidence, le nombre « d’exclus » ne serait pas de 41 000 mais de 7 000 à 8 000.

Si la France venait à être condamnée, cela ne casserait pas ipso facto le gel du corps électoral. Mais les conséquences politiques seraient fortes.