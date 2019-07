Le gouvernement a nommé ses représentants

La séance hebdomadaire du gouvernement a été anormalement longue hier puisqu’il s’agissait de nommer des représentants de l’exécutif dans les conseils d’administration de plusieurs dizaines d’établissements, organismes, agences et autres commissions. À tel point qu’il faudra s’y remettre mardi prochain faute d’avoir épuisé l’ordre du jour. C’est ainsi que les nominations d’administrateurs dans des structures majeures comme l’OPT, Air Calédonie, ou le Port autonome vont devoir attendre.

Un des établissements les plus attendus au regard des attentes de la SLN en matière de prix de l’énergie, était bien sûr Enercal.

Six personnes ont été nommées : Marc Zeisel, Jacques Leguéré, Didier Poidyaliwane, Vaimu’a Muliava, Philippe Michel et Virginie Ruffenach. Jacques Leguerré est également nommé à l’assemblée générale d’Enercal. Autre organisme qui suscite curiosité et inquiétude, la Cafat. Raphaël Larvor a été désigné représentant du gouvernement. Alain Marc, secrétaire général du gouvernement, et Christophe Bergery, siègeront en tant que représentants des employeurs publics. Jean-Pierre Djaïwé est nommé représentant au Conservatoire des espaces naturels. Quant au champion handisport Pierre Fairbank, il va représenter la Calédonie à la commission centrale de la sécurité.

Délégations de pouvoir

Le président Thierry Santa a reçu une délégation de pouvoir pour décider, au sein de la DITTT, des actions concernant notamment les transports routiers des personnes, les véhicules de location avec chauffeur, les immatriculations, l’enseignement de la conduite des véhicules, la conservation et la surveillance du domaine routier.

Autre délégation de pouvoir octroyée à Thierry Santa, celle concernant les affaires vétérinaires, alimentaires et rurales, notamment pour la délivrance de mandats sanitaires, du secteur alimentaire, les conditions d’importation des produits à risque sanitaire et les autorisations d’importation de produits phytosanitaires à usage agricole.