Le tribunal et ses experts passent au numérique

justice. Faire gagner du temps et de l’argent au justiciable : c’est la promesse contenue dans la convention signée hier par la cour d’appel de Nouméa, la compagnie des experts de justice et le barreau. « Il s’agit de la mise en place d’une plateforme en ligne sécurisée, pour que tous aient accès en même temps aux mêmes documents », explique Gilles Rosati, président de la cour d'appel. Aujourd’hui, le délai moyen d’une expertise judiciaire est de huit mois.

Un mois, au minimum, pourrait être gagné par la dématérialisation, selon Olivier Mazzoli, bâtonnier. Il estime également que le coût des procédures, allégé des photocopies et des envois en recommandé, pourrait être divisé par deux, voire par trois. « Quand on sait que cette procédure est payée par celui qui saisit la justice, ce n’est pas négligeable. Aujourd’hui, pour une expertise de 400 pages, il faut compter les frais d’impression, d’envoi, de reliure et j’en passe, avec la dématérialisation il n’y aura plus qu’un seul coût de 20 000 francs ». Une somme qui correspond à l’espace dématérialisé sécurisé acheté sur le cloud Opalexe, la plateforme numérique bientôt utilisée. « C’est le groupe des experts nationaux qui ont développé ce projet », précise Olivier Goyard, président, pour la Calédonie, de la compagnie des experts de justice.

Conservés trente ans

Sur le modèle calédonien de ce cloud 100 % métropolitain, un accès temporaire pourra être délivré aux justiciables à l’origine d’une expertise et qui n’ont pas d’avocat. Tous les documents numérisés seront ensuite conservés trente ans sur la plateforme. Le tribunal de Nouméa traite environ 300 expertises par an, effectuées par les 80 experts agréés par la cour. La mise en service de ce nouveau système au tribunal de Nouméa est prévue pour le 1er septembre.