Mission impossible ?

Une véritable course contre la montre. Le nouveau haut-commissaire, Laurent Prevost, qui prendra officiellement ses fonctions lundi, n’aura sûrement pas le temps de faire beaucoup de tourisme avant de se retrouver dans le vif du sujet. Le compte à rebours est déjà lancé avant la deuxième consultation référendaire que certains, notamment du côté de l’Avenir en confiance, aimeraient voir se tenir le plus rapidement possible. Idéalement au tout début du second semestre 2020 si le FLNKS l’entend de cette oreille. Un premier défi de taille puisqu’il faudra se montrer à la hauteur de novembre 2018 et d’un scrutin sans heurts ni recours. Mais ce ne sera que le début puisqu’il s’agira ensuite - en partant du principe que le score n’ait pas le temps de varier beaucoup en moins de deux ans - de réunir le petit monde politique pour plancher, malgré les inimitiés, sur un nouveau statut… tout en travaillant en parallèle sur un troisième scrutin, probablement toujours binaire.

Et à partir de ce moment-là, la pression pourrait bien venir de Paris qui n’aura certainement pas envie de voir le dossier calédonien polluer sa campagne présidentielle. Car si le non l’emportait une deuxième puis une troisième fois, le gouvernement français verrait sûrement d’un très bon œil que l’avenir de la Calédonie soit esquissé avant le dernier trimestre 2021.

Une gageure donc pour le nouveau haussaire qui devra, dans le même temps, répondre présent sur le terrain sécuritaire.

Bienvenue et… bon courage Monsieur le haut-commissaire.