Philippe Germain défend son budget 2019

Comme prévu, Philippe Germain, ancien président du gouvernement et actuel membre de l’exécutif en charge de l’agriculture, a réagi aux propos de Christopher Gygès et Yoann Lecourieux qui dénonçaient dans nos colonnes une situation financière très critique consécutive selon eux à un budget primitif artificiellement optimiste.

« C’est bête, inutile, surprenant et au final c’est un aveu de faiblesse » rétorque Philippe Germain.

« C’est bête, parce qu’ils ouvrent les hostilités alors que j’avais fait savoir ne pas souhaiter m’inscrire, comme ils l’avaient pourtant fait, dans une opposition stérile et néfaste pour le pays. C’est inutile, parce que la construction du budget se fait justement en deux temps : le premier, le « budget primitif » qui est préparé très en amont, en l’occurrence au troisième trimestre 2018 pour l’année 2019 ; et le second, le « budget supplémentaire » qui est justement prévu pour ajuster les prévisions en fonction des tendances constatées. » Selon Philippe Germain, « l’exécutif actuel a donc tout le loisir et même le devoir d’ajuster les prévisions en recettes et en dépenses, comme d’arbitrer le financement des investissements entre emprunts et autofinancement. »

Il estime en outre la démarche surprenante « parce que le 26 juin dernier, la direction du budget de la Nouvelle-Calédonie écrivait très officiellement, après une réunion de travail organisée sous l’autorité du secrétaire général du gouvernement, avec les services fiscaux, les douanes et le payeur de la Nouvelle-Calédonie : « Budget de répartition (concernant les collectivités): l’encaissé est d’un total de 49.8 milliards supérieur à la prévision attendue 48.2 milliards, soit une augmentation de l’ordre de 3 %. Le détail est toutefois très contrasté. » Surprenant encore, parce que le report excédentaire du compte administratif 2018, donne une marge de manœuvre supplémentaire au nouvel exécutif de 1,7 milliard .» C’est enfin, selon Philippe Germain « un aveu de faiblesse, parce que la nouvelle majorité tente de faire porter la responsabilité de ses arbitrages à l’ancien exécutif. Chacun aura compris que l’Avenir en confiance ne sera pas capable de trouver les crédits pour honorer les nombreux engagements de campagne pris devant les Calédoniens. En conclusion, je constate que l’Avenir en confiance est toujours ou déjà dans une posture d’agression vis-à-vis de Calédonie ensemble. Je ne saurais que trop lui conseiller de se mettre au travail et de faire preuve de plus de sens des responsabilités. »

A signaler que Calédonie ensemble a également sorti un communiqué reprenant les mêmes arguments.