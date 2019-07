Rencontres calédoniennes pour deux sénateurs LR

Philippe Mouiller, sénateur LR des Deux-Sèvres, et Mathieu Darnaud, sénateur LR de l’Ardèche, ont terminé hier soir une visite de quatre jours en Nouvelle-Calédonie. L’occasion pour eux de rencontrer diverses autorités politiques de différentes sensibilités, et de faire un déplacement à Lifou où ils se sont entretenus avec le président de la province des Îles Jacques Lalié, ainsi qu’avec leur collègue Pierre Frogier. Ils ont également échangé avec des acteurs du monde économique.

« Notre présence correspond à la volonté de Gérard Larcher, président du Sénat, d’entretenir un lien permanent avec les territoires d’outre-mer, et notamment la Nouvelle-Calédonie » souligne Philippe Mouiller.

Mathieu Darnaud s’occupe des questions ultramarines au sein de la commission des lois du Sénat. A ce titre il est déjà venu plusieurs fois en Calédonie. Mais d’une façon générale, la nouvelle génération de parlementaires arrivée aux affaires en 2017 connaît moins bien la question calédonienne que les anciens. D’où l’intérêt de ces voyages.

Point d’attache

« La situation politique dans l’île a également beaucoup évolué ces derniers mois, il était donc important de venir pour bien ressentir le contexte et les enjeux », poursuit Philippe Mouiller en rappelant qu’aux yeux des Républicains, la présence de la France dans la région Pacifique est essentielle. « La Calédonie est un point d’attache sur lequel nous voulons nous appuyer. »

Mathieu Darnaud a insisté sur l’importance accordée par son mouvement à la démarche de rapprochement et d’alliance qui s’est opérée ici entre Le Rassemblement-LR, les Républicains calédoniens et le MPC. « Ce rapprochement a permis de réaliser une belle performance électorale. De plus nous avons senti aussi bien chez Sonia Backes que chez Thierry Santa une volonté forte, notamment en matière de développement économique. »

Les deux parlementaires ont également parlé nickel, énergie, économie bleue et se sont bien sûr intéressés particulièrement à la SLN dont ils ont rencontré les responsables. Les deux hommes ont également pris le pouls des uns et des autres en vue du Comité des signataires prévu en septembre.