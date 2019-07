SLN : le FLNKS s’interroge sur le rôle de Thierry Santa

Dans un communiqué, le bureau politique du FLNKS émet des réserves sur la présence de Thierry Santa, président du gouvernement, au sein du comité de coordination pour le sauvetage de la SLN.

« Était-il présent à cette conférence en tant que chef de l’exécutif ou en tant que membre de l’Avenir en confiance ? N’y a-t-il pas amalgame entre position politique et position institutionnelle alors que le rôle du président du gouvernement est de faire fonctionner l’institution et par conséquent la collégialité ? » Pour mémoire, Thierry Santa avait pris soin de préciser qu’il était là en tant que chargé de la stratégie métallurgique et minière au sein de l’exécutif.