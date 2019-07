Tukumuli élu dans l’exécutif de la province Sud

Le président de l’Eveil océanien, Milakulo Tukumuli, a été élu hier au bureau exécutif de la province Sud. Avec 24 voix portées sur sa personne, il prend la place de troisième vice-président, en remplacement de Yoann Lecourieux, nommé au gouvernement.

Cette élection répond aussi à l’attente qu’avait exprimée l’Eveil océanien au lendemain des élections provinciales. Le tout nouveau mouvement avait obtenu quatre sièges à la province Sud. Lors de la première séance de cette collectivité, dédiée à l’installation de l’exécutif, l’Eveil océanien avait apporté ses voix à Sonia Backes, mais avait ensuite postulé à chacune des trois vice-présidences, sans renvoi d’ascenseur. À la fin de la séance, Milakulo Tukumuli avait déclaré qu’il en tirerait les conséquences pour l’élection de la présidence du Congrès.

De fait, une semaine plus tard, l’Eveil océanien donnait ses voix au candidat UC, Roch Wamytan, et favorisait l’élection de conseillers indépendantistes à chaque poste à responsabilité boulevard Vauban.

L’Avenir en confiance a donc rectifié le tir. Dans un premier temps, l’Eveil océanien a pu glisser un de ses élus ( Vaimua Muliava) dans la liste des membres du gouvernement présentée par l’Avenir en confiance. C’était un échange de bons procédés puisqu’avec trois élus au Congrès, l’Eveil Océanien n’atteint pas le seuil de six membres pour présenter des candidats à l’élection du gouvernement. En revanche, le report ses trois voix sur la liste présentée par l’Avenir en confiance lui permettait d’obtenir cinq membres et non pas quatre.