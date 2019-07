Un premier pas vers l’arrivée dela Française des jeux en Calédonie

Les élus du Congrès étaient appelés hier à donner un avis à propos d’un projet d’ordonnance de l’État sur la régulation des jeux d’argent et de hasard sur l’ensemble du territoire national.

La Nouvelle-Calédonie constitue une exception en ce sens que, si elle a accueilli le PMU il y a quelques années (tiercé et quarté sur les courses hippiques), si elle abrite des bingos, des casinos, la Française des jeux, son célèbre loto, ses jeux de grattage et de tirage et l’Euromillion ne se sont jamais installés.

Or, l’ordonnance en préparation prévoit la possibilité pour la Calédonie de décider, si elle le souhaite, d’accueillir la Française des jeux. Au terme de l’article 36 de la loi organique statutaire, la compétence en matière de régulation de jeux d’argent et de hasard est partagée entre l’État pour le contrôle et le fonctionnement des établissements de jeux, et la Nouvelle-Calédonie qui fixe les autres règles et, notamment, les ouvertures ou les fermetures d’établissements.

Les élus ont voté un avis unanimement favorable qui n’entraîne pas l’arrivée de la Française des jeux, mais ouvre la porte à une possible convention d’implantation.

Un milliard ?

Avantage ? Selon diverses estimations, et en référence à ce qui se passe en Polynésie, l’introduction de ces jeux de hasard pourrait faire rentrer entre 500 millions et un milliard dans les caisses de la Nouvelle-Calédonie. Elle pourrait aussi favoriser un transfert en provenance des jeux sur internet, qui ne rapportent absolument rien à la Calédonie. Mais elle pourrait aussi susciter un transfert en provenance des autres jeux déjà installés sur le territoire, notamment le bingo.

Risques sociaux

Mais le risque est bien celui d’augmenter les phénomènes d’addiction aux jeux qui sont d’ores et déjà un véritable fléau dans de nombreuses familles fragiles. Caroline Machoro a rappelé que, bien souvent, les allocations familiales disparaissaient sur les tables de jeu, officielles ou clandestines. Le député Philippe Dunoyer a fait remarquer que le gouvernement et le parlement français se mettaient en sommeil durant une bonne partie du mois d’août et qu’il n’y avait aucune urgence à voter si vite.

Le membre du gouvernement Yoann Lecourieux a indiqué avoir demandé une étude à l’Agence sanitaire et sociale pour évaluer les possibles conséquences de l’installation de la Française des jeux. Laurent Travers, directeur des services juridiques du Congrès a fait savoir que l’ordonnance prévoyait un message de mise en garde sur les risques d’addiction aux jeux de hasard et d’argent.